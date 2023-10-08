В пустыню не превратится: эколог рассказал, как через год будет выглядеть Каховское водохранилище

Огромное количество молодых деревьев уже начали расти на дне бывшего водоема

Вопреки опасениям многих людей, катастрофа на Каховском водохранилище не привела к образованию новой пустыни в Украине, а наоборот стремительно зарастает молодыми деревьями.

Как рассказал глава ОО "Украинская природоохранительная группа" Александр Василюк в колонке для Украинской правды, ранее на месте водохранилища находился Великий Луг, который в последние разы упоминается в записках репрессированных украинцев в 1930-х годах.

По его словам, спустя три месяца после теракта заметно, что дно бывшего водохранилища покрыто ростками ивы и тополя, при этом в некоторых местах эти заросли очень плотные.

Он отметил, что в начале июля миллиарды зернышек попали в воду в прибрежных зонах и по мере отступления воды оседали на открытом дне и всего за три месяца некоторые ростки смогли подняться до высоты человеческого роста.

При этом он отметил, что трудно даже представить насколько плотным тут будет лес всего спустя год.

Василюк также добавил, что если с молодым лесом ничего не случиться, то он может разрастись на площади, которая равна всем лесам в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщалось ранее, ожидалось, что из-за подрыва Каховской ГЭС украинцы ощутят не только аграрный кризис, но и сами аграрии столкнутся с рядом трудностей. В частности, придется менять систему орошения и даже вспомнить о счетчиках на воду.