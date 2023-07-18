Рус

Аграріям доведеться адаптуватися: експерт пояснив, чого чекати без Каховського водосховища

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Так виглядає зараз Каховське водосховище Новина оновлена 18 липня 2023, 11:15
Так виглядає зараз Каховське водосховище. Фото Відкриті джерела

Україні потрібно відходити від "совкових" стереотипів та змінювати тип господарства

Думка, що без Каховського водосховища після підриву ГЕС сільське господарство Криму, Херсонської та Запорізької областей помре, є неправильним. Для відновлення аграрного виробництва на цих територіях буде необхідно переходити до іншого типу господарства.

Про це гідробіолог Юрій Квач розповів в інтерв’ю "Бізнес Телеграфу ".

"Всі розташовані там населені пункти вже існували протягом 200-300 років, а деякі й 500-600. Люди там жили й не вмирали від голоду або без води. Просто вони вели інший тип господарства. Необхідно повертатися до традиційного господарства, яким споконвіку займалися кримські татари та місцеві українці, зокрема, до тваринництва та садівництва", — сказав він.

За словами Квача, до появи Каховського водосховища люди, які жили на тих територіях, не займалися вирощуванням пшениці в такій кількості й, тим більше рису, який в Україні зовсім невигідно та затратно вирощувати.

"Його (рис, — Ред.) дешевше купити в південно-східних країнах Азії, де він дає кілька врожаїв на рік, ніж вирощувати на дніпровській воді на півдні України та в районі Генічеська. Це за Радянського Союзу влаштовували "показові виступи", мовляв, у нас теж вирощують рис. А те, що він дорожчий, нікого не турбувало", — наголосив співрозмовник видання.

Гідробіолог вважає, що Україні необхідно відходити від "совкових" стереотипів та змінити тип господарства.

Повний текст інтерв’ю з Юрієм Квачом читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Відновлення Каховської ГЕС буде такою самою дурістю, яку 70 років тому зробив СРСР", — гідробіолог.

Нагадаємо, раніше міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф ", скільки буде потрібно років, щоб повернути воду на Херсонщину.

Теги:
#Україна #Херсонська область #Аграрії #Каховське водосховище #Каховська ГЕС