Аграриям придется адаптироваться: эксперт объяснил, чего ждать без Каховского водохранилища

Украине нужно отходить от "совковых" стереотипов и менять тип хозяйства

Мнение, что без Каховского водохранилища после подрыва ГЭС сельское хозяйство Крыма, Херсонской и Запорожской областей умрет, является неправильным. Для восстановления аграрного производства на этих территориях будет необходимо переходить к другому типу хозяйства.

Об этом гидробиолог Юрий Квач рассказал в интервью "Бизнес Телеграфу".

"Все расположенные там населенные пункты уже существовали на протяжении 200-300 лет, а некоторые и 500-600. Люди там жили и не умирали от голода или без воды. Просто они вели другой тип хозяйства. Необходимо возвращаться к традиционному хозяйству, которым испокон веков занимались крымские татары и местные украинцы, в частности, к животноводству и садоводству", — сказал он.

По словам Квача, до появления Каховского водохранилища, люди, жившие на тех территориях, не занимались выращиванием пшеницы в таком количестве и, тем более, риса, который в Украине и вовсе невыгодно и затратно выращивать.

"Его (рис, — Ред.) дешевле купить в юго-восточных странах Азии, где он дает несколько урожаев в год, нежели выращивать на днепровской воде на юге Украины и в районе Геническа. Это при Советском Союзе устраивали "показательные выступления", мол, у нас тоже выращивают рис. А то, что он дороже, никого не тревожило", — подчеркнул собеседник издания.

Гидробиолог считает, что Украине необходимо отходить от "совковых" стереотипов и сменить тип хозяйства.

Полный текст интервью с Юрием Квачом читайте в материале на сайте "Телеграф": "Восстановление Каховской ГЭС будет такой же глупостью, какую 70 лет назад сделал СССР", — гидробиолог.

Напомним, ранее министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью сайту "Телеграф", сколько потребуется лет, чтобы вернуть воду на Херсонщину.