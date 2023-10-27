Уже более 65 видов растений: как дно Каховского водохранилища выглядит сейчас и что будет дальше (видео)

Ученые заявили, что самые плохие прогнозы относительно Каховского водохранилища не оправдались

На месте Каховского водохранилища не будет ни пустыни, ни заселения инвазионных видов растений, как опасались экологи. Оно уже активно зарастает ивовым лесом.

Соответствующее видео в пятницу, 27 октября, опубликовала Украинская природоохранная группа. Там рассказали, что ученые продолжают мониторинг дна Каховского водохранилища, начатого сразу после подрыва дамбы.

Исследователи отметили, что на территории осушенного водохранилища происходит формирование аборигенной растительности. Там уже зафиксировано более 65 видов растений.

Ученые изучают, как восстанавливается и будет восстанавливаться в будущем растительность на этой территории. Но, по их словам, уже сейчас можно констатировать, что здесь не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных инвазионных растений.

"Более того, здесь уже восстанавливаются охраняемые биотопы Бернской конвенции", — сообщили природоохранители.

На опубликованном видео показан густой лес из молодых побегов ивы, высотой выше человеческого роста. Но, как отметили исследователи, плотность зарастания разная: на илах – большая, а там, где ракушечные леса, зарастание идет медленнее.

Как известно, 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего Каховское водохранилище обмелело. Большая часть водоема стала сушей. Тогда эксперты сообщали, что из-за катастрофы более 200 тысяч га водной территории высохли.

Ранее "Телеграф" приводил мнение эксперта, который объяснил, чего ждать без Каховского водохранилища и как его разрушение в будущем повлияет на сельское хозяйство в Крыму, Херсонской и Запорожской областях.