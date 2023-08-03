Масштабы впечатляют: разрушенную ГЭС и Каховское водохранилище показали с высоты птичьего полета

Из-за страшной катастрофы обмелело более 200 тысяч га земли

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Каховское водохранилище фактически обмелело.

Свежее видео с места опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На кадрах, снятых с дрона, видно, что большая часть водохранилища превратилась в сушу. Также можно заметить и разрушенную ГЭС.

На видео видно лишь саму реку Днепр, несколько притоков и множество маленьких озер, которые также постепенно высыхают.

По данным специалистов, из-за страшной катастрофы обмелело более 200 тысяч га земли, где до катастрофы процветала водная экосистема.

Интересно, что жители Никополя не отчаиваются уже нашли способ использовать обмелевшие территории. Так, они обустраивают на дне бывшего водохранилища огороды. Там они выращивают картошку, кабачки, другие овощи и зелень.

Напомним, что россияне подорвали дамбу 6 июня. Из-за подрыва под водой оказались 80 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что из-за катастрофы на Каховской ГЭС без орошения остались 300 гектаров земли на юге Украины, что стало серьезной проблемой для местных фермерских хозяйств.