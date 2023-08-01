Эвакуация за деньги: стало известно о циничном поступке оккупантов после подрыва Каховской ГЭС

На подконтрольной оккупантам территории творился сущий хаос

Оккупанты во время подтопления Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС брали с населения огромные деньги за эвакуацию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Клименко.

По его информации, услуга стоила тысячу долларов.

"Вы удивлены? — а мы нет… Как сообщили достоверные источники, эвакуация российскими оккупантами украинского гражданского населения из зоны затопления в Новой Каховке и Олешках происходила за деньги. Такса за услуги = $1000", — написал он.

В комментариях к публикации ему также написали, что за Каланчаком оккупанты организовали братские могилы, куда до сих пор свозят трупы людей и животных с затопленных территорий.

Как известно, после подрыва дамбы Каховской ГЭС затопленными оказались как правобережная, так и левобережная части Херсонской области. На правом берегу, который находится под контролем Украины, были созданы все условия для спасения людей. В то же время неоднократно сообщалось, что на подконтрольной территории оккупантам происходил сущий ад, так как людей никто не спасал.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин принял постановление об "экспериментальном проекте" восстановления Каховской гидроэлектростанции.