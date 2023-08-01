Евакуація за гроші: стало відомо про цинічний вчинок окупантів після підриву Каховської ГЕС

На підконтрольній окупантам території творився справжній хаос.

Окупанти під час підтоплення Херсонської області через підрив Каховської ГЕС брали із населення величезні гроші за евакуацію.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Клименко.

За його інформацією, послуга коштувала тисячу доларів.

"Ви здивовані? — а ми ні… Як повідомили достовірні джерела, евакуація російськими окупантами українського цивільного населення із зони затоплення у Новій Каховці та Олешках відбувалася за гроші. Такса за послуги = $1000", — написав він.

У коментарях до публікації йому також написали, що за Каланчаком окупанти організували братські могили, куди досі звозять трупи людей та тварин із затоплених територій.

Як відомо, після підриву греблі Каховської ГЕС затопленими виявились як правобережна, так і лівобережна частини Херсонської області. На правому березі, який знаходиться під контролем України, було створено всі умови для порятунку людей. Водночас неодноразово повідомлялося, що на підконтрольній території окупантам відбувалося справжнє пекло, оскільки людей ніхто не рятував.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін ухвалив постанову про "експериментальний проект" відновлення Каховської гідроелектростанції.