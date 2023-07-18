Життя без Каховського водосховища: як руйнування ГЕС можна використати в плюс Україні

Без водосховища можливе повернення промислової риби та створення нових напрямків для розвитку громад

Руйнація Каховської ГЕС може бути корисною для відновлення природності річок в Україні та повернення в плавні Дніпра лосося та осетра.

Таку думку сайту "Телеграф" висловив гідробіолог Юрій Квач.

"Нова екосистема може дати шанс відновити популяції в плавнях Дніпра червонокнижної риби — осетрових та чорноморського лосося, які після створення ГЕС залишилися переважно в Дунаї. Ця гребля, ця перешкода не дозволяла їм заходити та підійматися вище для нересту, що призвело до того, що багато видів риб стали рідкісними", — пояснив експерт.

Окрім того, під водосховищем були сховані пам’ятки козацької історії. Їх повернення може дати поштовх розвитку місцевих громад.

"Ми маємо переходити до концепції сталого розвитку суспільства, коли економіка кожної окремої громади розглядається в комплексі: використання природних ресурсів, історичної спадщини, розвиток промисловості, сільського господарства, туризму. Наразі з-під води постали руїни 500–річних церков, Запорізької Січі, старі кладовища. Є шанс відновити унікальний Великий Луг. Саме розвиток туристичної сфери у комплексі зі збереженням природи та раціональним веденням сільського господарства має стати запорукою майбутнього економічного розвитку даного регіону й України в цілому", — повідомив Юрій Квач.

Більше про один зі сценаріїв відновлення затопленого півдня читайте в публікації "Телеграфу": "Відновлення Каховської ГЕС буде такою ж дурницею, яку 70 років тому зробив СРСР", — гідробіолог".

Раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація з відсутністю води, що виникла на півдні України після підриву Каховської ГЕС, не має швидких рішень. Зокрема, через те, що регіон, який зазнав найбільшої шкоди від техногенної катастрофи — це лівий берег, який зараз під окупацією.