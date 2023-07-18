Жизнь без Каховского водохранилища: как разрушение ГЭС можно использовать в плюс Украине

Без водохранилища возможен возврат промысловой рыбы и создание новых направлений для развития общин

Разрушение Каховской ГЭС может быть полезно для восстановления естественности рек в Украине и возвращения в плавни Днепра лосося и осетра.

Такое мнение сайту "Телеграф" высказал гидробиолог Юрий Квач.

"Новая экосистема может дать шанс восстановить популяции в плавнях Днепра краснокнижной рыбы — осетровых и черноморского лосося, которые после создания ГЭС остались преимущественно в Дунае. Эта плотина, это препятствие не позволяло им заходить и подниматься выше для нереста, что привело к тому, что многие виды рыб стали редкими", — пояснил эксперт.

Кроме того, под водохранилищем были сокрыты памятники казацкой истории. Их возвращение может дать толчок развитию местных общин.

"Мы должны переходить к концепции устойчивого развития общества, когда экономика каждой отдельной общины рассматривается в комплексе: использование природных ресурсов, исторического наследия, развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма. Сейчас из-под воды возникли руины 500-летних церквей, Запорожской Сечи, старые кладбища. Есть шанс восстановить уникальный Великий Луг. Именно развитие туристической сферы в комплексе с сохранением природы и рациональным ведением сельского хозяйства должно стать залогом будущего экономического развития данного региона и Украины в целом", — сообщил Юрий Квач.

Больше об одном из сценариев восстановления затопленного юга читайте в публикации "Телеграфа": "Восстановление Каховской ГЭС будет такой же ерундой, которую 70 лет назад сделал СССР", — гидробиолог".

Ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация с отсутствием воды, возникшей на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС, не имеет быстрых решений. В частности, из-за того, что регион, ощутивший наибольший ущерб от техногенной катастрофы, — это левый берег, который сейчас под оккупацией.