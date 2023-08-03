Масштаби вражають: зруйновану ГЕС та Каховське водосховище показали з висоти пташиного польоту

Через страшну катастрофу обміліло понад 200 тисяч га землі

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, Каховське водосховище фактично обміліло.

Нове відео з місця опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

На кадрах, знятих з дрона, видно, що більшість водоймища перетворилася на сушу. Також можна побачити і зруйновану ГЕС.

На відео видно лише саму річку Дніпро, кілька приток та безліч маленьких озер, які також поступово висихають.

За даними фахівців, через страшну катастрофу обміліло понад 200 тисяч га землі, де до катастрофи процвітала водна екосистема.

Цікаво, що жителі Нікополя не впадають у відчай вже знайшли спосіб використовувати обмілілі території. Так, вони облаштовують на дні колишнього водосховища городи. Там вони вирощують картоплю, кабачки, інші овочі та зелень.

Нагадаємо, що росіяни підірвали греблю 6 червня. Через підрив під водою виявилося 80 населених пунктів Херсонської та Миколаївській областях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що через катастрофу на Каховській ГЕС без зрошення залишилися 300 гектарів землі на півдні України, що стало серйозною проблемою для місцевих фермерських господарств.