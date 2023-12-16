В трендовом пальто: 56-летнюю Николь Кидман застали на съемках нового фильма (фото)

Знаменитость снимается в эротическом триллере

Голливудская актриса Николь Кидман не сходит с красных дорожек именитых кинофестивалей. Только недавно 56-летняя звезда вышла в свет со своим мужем Китом Урбаном, а сегодня Кидман продолжает делать свою работу, снимаясь в новых многообещающих проектах.

На днях знаменитость "попалась" папарацци в Нью-Йорке на съемках нового фильма, американского эротического триллера под названием Babygirl ("Малышка") киностудии A24. Режиссером картины стала Халина Рейн ("Тело, тело, тело" 2022, "Черная книга" 2006).

Николь Кидман операторы снимали в тот момент, когда актриса выходила из здания. Звезда "Мулен Руж!" была в трендовом пальто длины миди верблюжьего цвета, туфлях с острым носком на каблуке в тон, серых перчатках и платке, завязанном на шее. Завершила образ актрисы маленькая сумка-банан с позолоченными цепями.

Фото: Getty Images

Добавим, что главные роли в киноленте получили Николь Кидман, Антонио Бандерас и Харрис Дикинсон, а актерский состав дополнит присутствие Жана Рено и Софи Уайлд. Основной сюжет расскажет о процветающем топ-менеджере, которая вступает в запретные отношения со своим молодым стажером.

Фото: Getty Images

Николь Кидман и Харрис Дикинсон на площадке. Фото: Getty Images

Ранее мы писали про Еву Грин. Французская актриса вышла на красную дорожку в изумрудном платье на премьере фильма "Три мушкетера: Миледи".