С кокетливой укладкой и открытым декольте: 56-летняя Николь Кидман восхитила образом во время светского выхода

Сопровождал актрису ее муж-музыкант

Популярная голливудская актриса Николь Кидман, которая недавно появилась с мужем Китом Урбаном на вечеринке кантри-музыки, не перестает радовать поклонников своими стильными и изысканными образами на светских мероприятиях. Так, на днях знаменитость появилась с мужем на специальном показе фильма Expats, в котором сыграла роль.

Светское мероприятие проходило в австралийском Сиднее во дворце Верона, 20 декабря. Кажется, Николь Кидман ни на минуту не расстается с мужем-музыкантом, ведь на показ она пришла тоже с ним. Они выглядели просто потрясающе.

Николь Кидман. Фото: Getty Images

Для светского мероприятия 56-летняя актриса надела нежное бежевое платье в пол, которое подчеркивало ее худенькую фигурку и открытое декольте. Этот наряд буквально превратил Николь Кидман в изящную статуэтку.

Свой образ звезда дополнила лодочками на шпильках в тон наряду. При этом ее волосы были собраны в элегантную прическу с небрежно уложенными кокетливыми кудрями, а на лице был легкий естественный макияж. Также можно заметить массивный золотистый браслет на руке актрисы.

Николь Кидман. Фото: Getty Images

К слову, муж Николь Кидман тоже выглядел подчеркнуто элегантно. Его рубашка и галстук бежевого оттенка очень гармонировали с роскошным платьем актрисы.

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 56-летнюю Николь Кидман застали на съемках нового фильма. Как оказалось, актриса снимается в эротическом триллере.