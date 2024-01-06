Відомий голлівудський актор Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі разом зі своїми доньками

Трагічна авіакатастрофа трапилася над Карибським морем

Голлівудський актор Крістіан Олівер, відомий ролями у фільмах "Спіді-гонщик", "Поворот не туди: Спадщина", "Операція "Валькірія", трагічно загинув в авіакатастрофі на Карибах разом з двома своїми доньками. Йому було лише 51, а дівчаткам — 10 і 12 років.

Це сталося 4 січня 2024 року. Актор полетів з дочками на відпочинок на Карибські острови. Під час повернення додому, в США, літак впав у воду біля узбережжя Бекії. Всі, хто були на борту, загинули на місці, включаючи пілота. Дружини з ними не було — пара розлучилася.

Варто зазначити, що пілот літака повідомив по рації про несправності та повідомив, що повертається в аеропорт. Це було останнє повідомлення з їхнього приватного літака. Відео падіння було знято на камеру телефона свідками трагедії.

Дуже символічно, що перебуваючи на відпочинку, Крістіан Олівер поділився у своєму Instagram фото, в підписі до якого написав :"Вітання десь з раю". Воно стало останнім. Доньки Маддіта і Анніка проводили час з татом на різдвяних канікулах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер брат Марії Бурмаки Ярослав. Він був ветераном війни