Больше не может говорить? Как изменился "крепкий орешек" Брюс Уиллис и что известно о его состоянии

Актер редко появляется на публике, больше времени проводит дома

Голливудский актер Брюс Уиллис, которому скоро исполнится 70 лет, продолжает борьбу с тяжелейшим недугом. За последние годы "крепкий орешек" сильно изменился, но его семья, а также многомиллионная армия поклонников стали для него настоящей опорой и поддержкой.

"Телеграф" решил выяснить, как Брюс Уиллис выглядит сейчас и как изменилась его внешность с начала болезни. Мы узнали последние новости о состоянии здоровья голливудского актера.

Как изменился "крепкий орешек" Брюс Уиллис

Брюс Уиллис — один из главных секс-символов Голливуда благодаря своей брутальной харизме, фирменному чувству юмора и образу непобедимого героя. Свою карьеру он начал с сериала Агентство "Лунный свет", где сыграл обаятельного детектива Дэвида Эддисона.

Брюс Уиллис начал карьеру с сериала Агентство "Лунный свет"

Однако мировую славу ему принес боевик "Крепкий орешек" (1988), после которого он стал звездой первой величины. В дальнейшем Уиллис снялся в культовых фильмах, таких как "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". Он покорил миллионы фанатов по всему миру своим талантом, харизмой и умением быть убедительным в любых ролях.

Брюс Уиллис в молодости

Последними фильмами с участием Брюса стали "Миссия ассасина" и "Детектив Найт", поскольку в 2022 году он был вынужден завершить карьеру из-за прогрессирующей болезни. У актера обнаружили афазию — состояние, при котором у человека нарушается речь, а вскоре поставили диагноз "лобно-височная деменция".

Брюс Уиллис в фильме "Детектив Найт"

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса

Заболевание актера прогрессирует, приводя к ухудшению когнитивных функций и способности к коммуникации. Проблемы со здоровьем, конечно, отразились и на внешности "крепкого орешка", он откровенно ослабел и постарел.

Брюс Уиллис завершил карьеру из-за болезни

Семья старается проводить с ним больше времени и стала для него самой большой поддержкой и опорой. Недавно в сети начали ходить слухи, что Брюс Уиллис перестал разговаривать, якобы об этом заявила его старшая дочь Таллула.

Как выглядит сейчас Брюс Уиллис

Но средняя дочь актера Румер в одном из интервью опровергла эти сведения. По ее словам, Брюс Уиллис не испытывает сейчас серьезных осложнений и его состояние остается стабильным.

"У него все в порядке, он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое", — отметила она.

Неизвестно, откуда возникли слухи о том, что Брюс Уиллис больше не может говорить. Его младшая дочь не давал никаких интервью.

Брюс Уиллис вместе с семьей

Для жены и детей болезнь актера стала тяжелым испытанием, но они стараются быть сильными и во всем поддерживать "крепкого орешка". Последние несколько лет Уиллис проводит дома с родными.

Всентябре 2024 года звезду боевиков заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. Брюс находился в черном автомобиле с охранником.

Брюс Уиллис в сентябре 2024 года, Фото: Getty Images

А в январе 2025 года его супруга Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала на странице в Instagram видео, на котором Брюс Уиллис встретился с полицейскими Лос-Анджелеса. Актер поблагодарил их за помощь в борьбе с пожарами.

"Телеграф" писал ранее, что в апреле 2023 года голливудский актер Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Румер Гленн Уиллис подарила звездному отцу внучку.