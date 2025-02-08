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Больше не может говорить? Как изменился "крепкий орешек" Брюс Уиллис и что известно о его состоянии

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис и что известно о его здоровье Новость обновлена 08 февраля 2025, 19:02
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис и что известно о его здоровье. Фото gettyimages, колаж "Телеграфа"

Актер редко появляется на публике, больше времени проводит дома

Голливудский актер Брюс Уиллис, которому скоро исполнится 70 лет, продолжает борьбу с тяжелейшим недугом. За последние годы "крепкий орешек" сильно изменился, но его семья, а также многомиллионная армия поклонников стали для него настоящей опорой и поддержкой.

"Телеграф" решил выяснить, как Брюс Уиллис выглядит сейчас и как изменилась его внешность с начала болезни. Мы узнали последние новости о состоянии здоровья голливудского актера.

Как изменился "крепкий орешек" Брюс Уиллис

Брюс Уиллис — один из главных секс-символов Голливуда благодаря своей брутальной харизме, фирменному чувству юмора и образу непобедимого героя. Свою карьеру он начал с сериала Агентство "Лунный свет", где сыграл обаятельного детектива Дэвида Эддисона.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис начал карьеру с сериала Агентство "Лунный свет"

Однако мировую славу ему принес боевик "Крепкий орешек" (1988), после которого он стал звездой первой величины. В дальнейшем Уиллис снялся в культовых фильмах, таких как "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". Он покорил миллионы фанатов по всему миру своим талантом, харизмой и умением быть убедительным в любых ролях.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в молодости

Последними фильмами с участием Брюса стали "Миссия ассасина" и "Детектив Найт", поскольку в 2022 году он был вынужден завершить карьеру из-за прогрессирующей болезни. У актера обнаружили афазию — состояние, при котором у человека нарушается речь, а вскоре поставили диагноз "лобно-височная деменция".

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в фильме "Детектив Найт"

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса

Заболевание актера прогрессирует, приводя к ухудшению когнитивных функций и способности к коммуникации. Проблемы со здоровьем, конечно, отразились и на внешности "крепкого орешка", он откровенно ослабел и постарел.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис завершил карьеру из-за болезни

Семья старается проводить с ним больше времени и стала для него самой большой поддержкой и опорой. Недавно в сети начали ходить слухи, что Брюс Уиллис перестал разговаривать, якобы об этом заявила его старшая дочь Таллула.

Как выглядит сейчас Брюс Уиллис
Как выглядит сейчас Брюс Уиллис

Но средняя дочь актера Румер в одном из интервью опровергла эти сведения. По ее словам, Брюс Уиллис не испытывает сейчас серьезных осложнений и его состояние остается стабильным.

"У него все в порядке, он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое", — отметила она.

Неизвестно, откуда возникли слухи о том, что Брюс Уиллис больше не может говорить. Его младшая дочь не давал никаких интервью.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис вместе с семьей

Для жены и детей болезнь актера стала тяжелым испытанием, но они стараются быть сильными и во всем поддерживать "крепкого орешка". Последние несколько лет Уиллис проводит дома с родными.

Всентябре 2024 года звезду боевиков заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. Брюс находился в черном автомобиле с охранником.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в сентябре 2024 года, Фото: Getty Images

А в январе 2025 года его супруга Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала на странице в Instagram видео, на котором Брюс Уиллис встретился с полицейскими Лос-Анджелеса. Актер поблагодарил их за помощь в борьбе с пожарами.

"Телеграф" писал ранее, что в апреле 2023 года голливудский актер Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Румер Гленн Уиллис подарила звездному отцу внучку.

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