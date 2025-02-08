Більше не може розмовляти? Як змінився "міцний горішок" Брюс Вілліс і що відомо про його стан здоров’я

Актор рідко з’являється на публіці, більше часу проводить вдома

Голлівудський актор Брюс Вілліс, якому скоро виповниться 70 років, продовжує боротьбу з тяжкою недугою. За останні роки "міцний горішок" сильно змінився, але його родина, а також багатомільйонна армія шанувальників стали для нього справжньою опорою та підтримкою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Брюс Вілліс виглядає зараз і як змінилася його зовнішність із початку хвороби. Ми дізналися останні новини про стан здоров’я голлівудського актора.

Як змінився "міцний горішок" Брюс Вілліс

Брюс Вілліс — один із головних секс-символів Голлівуду завдяки своїй брутальній харизмі, фірмовому почуттю гумору та образу непереможного героя. Свою кар’єру він розпочав із серіалу Агентство "Місячне світло", де зіграв привабливого детектива Девіда Еддісона.

Брюс Вілліс розпочав кар’єру з серіалу Агентство "Місячне світло"

Однак світову славу йому приніс бойовик "Міцний горішок" (1988), після якого він став зіркою першої величини. Надалі Вілліс знявся в культових фільмах, таких як "Кримінальне чтиво", "Армагеддон" та "П’ятий елемент". Він підкорив мільйони фанатів у всьому світі своїм талантом, харизмою та вмінням бути переконливим у будь-яких ролях.

Брюс Вілліс у молодості

Останніми фільмами за участю Брюса стали "Місія ассасина" та "Детектив Найт", оскільки у 2022 році він був змушений завершити кар’єру через прогресуючу хворобу. У актора виявили афазію — стан, при якому у людини порушується мова, а незабаром йому поставили діагноз "лобово-скронева деменція".

Брюс Вілліс у фільмі "Детектив Найт"

Що відомо про стан Брюса Вілліса

Захворювання актора прогресує і призводить до погіршення когнітивних функцій та здатності до комунікації. Проблеми зі здоров’ям, звичайно, відбилися і на зовнішності "міцного горішка", він відверто ослаб і постарів.

Брюс Вілліс завершив кар’єру через хворобу

Сім’я намагається проводити з ним більше часу і стала для нього найбільшою підтримкою та опорою. Нещодавно в мережі почали ходити чутки, що Брюс Вілліс перестав розмовляти, нібито про це заявила його старша дочка Таллула.

Як виглядає зараз Брюс Вілліс

Але середня дочка актора Румер в одному з інтерв’ю спростувала цю інформацію. За її словами, Брюс Вілліс не має зараз серйозних ускладнень і його стан залишається стабільним.

"У нього все гаразд, він бачить, що ми всі одна родина. Ми дуже близькі, і найкраще — це як ми згуртовані, так це мило. Ми справді одне ціле", — зазначила вона.

Невідомо, звідки з’явилися чутки про те, що Брюс Вілліс більше не може говорити. Його молодша дочка не давала жодних інтерв’ю.

Брюс Вілліс разом із сім’єю

Для дружини та дітей хвороба актора стала важким випробуванням, але вони намагаються бути сильними й в усьому підтримувати "міцного горішка". Останні кілька років Вілліс проводить вдома з рідними.

У вересні 2024 року зірку бойовиків помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі. Брюс знаходився у чорному автомобілі з охоронцем.

Брюс Вілліс у вересні 2024 року, Фото: Getty Images

А у січні 2025 року його дружина Емма Хемінг-Вілліс опублікувала на сторінці в Instagram відео, на якому Брюс Вілліс зустрівся з поліцейськими Лос-Анджелеса. Актор подякував їм за допомогу у боротьбі з пожежами.

"Телеграф" писав раніше, що у квітні 2023 року голлівудський актор Брюс Вілліс вперше став дідусем. Його старша дочка Румер Глен Вілліс подарувала зірковому батькові внучку.