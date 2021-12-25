"Бой года": Гвоздик похвалил Джигурду и Шпака за настоящую рубку (видео)

Украинец высказал "бойцам" уважение.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,378 кг) по версии WBC украинец Александр Гвоздик остался в восторге от поединка между медийными личностями Никита Джигурда — Александр Шпак.

Соответствующие сторис "Гвоздь" опубликовал на своей страничке в Instagram.

Экс-чемпион отметил, что ему понравилось шоу, а поединок Джигурда — Шпак он и вовсе назвал "претендентом на бой года". Кроме того, Александр похвалил 60-летнего Никиту и 41-летнего Шпака за проявленный характер.

Александр Гвоздик отреагировал на бой Джигурда - Шпак

Напомним, Шпак нокаутировал Джигурду во втором раунде. Примечательно, что более возрастной Никита сумел отправить 110-килограммового соперника в нокдаун и довольно хорошо смотрелся на ногах.

Добавим, что поединок организовал поп-ММА промоушен "Наше Дело". Джигурда провел свой третий бой, впервые проиграв. Ранее Никита побил депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, а также разобрался с телеведущим Отаром Кушанашвили. Российский блогер Шпак дебютировал в боях.

Примечательно, что Шпак летом хотел посетить Украину, но его депортировали.

Напомним, Александр Гвоздик повесил перчатки на гвоздь после поражение в объединительном поединке россиянину Артуру Бетербиеву.

К слову, Бетербиев недавно защитил свои титулы.