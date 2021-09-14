"Передракове захворювання": онук Пугачової сильно схуд і розповів про свій діагноз

Микита Пресняков сильно змінився: обличчя стало зовсім худим, а вилиці загострилися.

Онук російської співачки Алли Пугачової і музикант Микита Пресняков останнім часом сильно схуд. Артист розповів, що крім виснажливих тренувань причиною цього є також серйозне захворювання.

Про це Пресняков розповів на своїй сторінці в Інстаграм.

30-річний артист розмістив фото, на якому видно, як сильно він змінився: обличчя стало зовсім худим, а вилиці загострилися. У підписі до фото він написав, що кожен день проводить виснажливі тренування. У коментарях Микиті написали, що це пояснює, чому він так стрімко схуд. Артист відповів, що причиною схуднення є також те, що у нього знайшли поліпи в жовчному міхурі, через що чоловікові доводиться дотримуватися дієти під назвою "Стіл №5".

Микита Пресняков розповів про свою хворобу

Як розповів у коментарі radiokp.ru лікар-хірург, онколог, гепатолог Дмитро Монахов, таке захворювання, як у Микити Преснякова може бути передвісником онкології. Все залежить від того, чи є поліп єдиним або множинним.

За його словами, якщо поліпів більше трьох, то можна говорити про поліпоз жовчного міхура — це передракове захворювання, яке з високою ймовірністю призводить до розвитку онкології. Водночас він відзначає, що одиночний поліп не є небезпечним.

Раніше "Телеграф" писав про те, що шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на свіжому фото. На їхню думку, обличчя артистки занадто змінилося.