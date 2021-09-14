"Предраковое заболевание": похудевший внук Пугачевой рассказал о своем диагнозе

Никита Пресняков сильно изменился: лицо стало совсем худым, а скулы заострились.

Внук российской певицы Аллы Пугачевой и музыкант Никита Пресняков в последнее время сильно похудел. Артист рассказал, что помимо изнурительных тренировок причиной этого является также серьезное заболевание.

Об этом Пресняков рассказал на своей странице в Инстаграм.

30-летний артист разместил фото, на котором видно, как сильно он изменился: лицо стало совсем худым, а скулы заострились. В подписи к фото он написал, что каждый день проводит изнурительные тренировки. В комментариях Никите написали, что это объясняет, почему он так стремительно похудел. Артист ответил, что причиной похудения является также то, что у него нашли полипы в желчном пузыре, из-за чего мужчине приходится соблюдать диету под названием "Стол №5".

Никита Пресняков рассказал о своей болезни

Как рассказал в комментарии radiokp.ru врач-хирург, онколог, гепатолог Дмитрий Монахов, такое заболевание, как у Никиты Преснякова может быть предвестником онкологии. Все зависит от того, является ли полип единственным или множественным.

По его словам, если полипов больше трех, то можно говорить о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, которое с высокой вероятностью приводит к развитию онкологии. В то же время он отмечает, что одиночный полип не опасен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что поклонники не узнали Аллу Пугачеву на свежем фото. По их мнению, лицо артистки слишком изменилось.