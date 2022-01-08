Укр

Внук Пугачевой избил Панина в боксерском поединке (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
245
Алексей Панин - Никита Пресняков Новость обновлена 08 января 2022, 11:27
Алексей Панин - Никита Пресняков

Скандальный актер попал под град ударов певца.

В России состоялся фрик-бой между актером Алексеем Паниным и неизлечимо больным певцом Никитой Пресняковым.

Соответствующее видео опубликовано на страничке tarmastarmas_official в Instagram.

Поединок от промоушена "Наше дело" проходил по правилам бокса. "Бойцы" были в боксерских перчатках, а Панин — в боксерском шлеме. 30-летний певец доминировал на протяжении всей дуэли, раз за разом отправляя 44-летнего Панина в нокдаун. Во втором раунде страдания актера закончились — после очередного пропущенного удара от музыканта Алексей не поднялся. К слову, Пресняков был тяжелее Панина на 10 кг.

Лучшие моменты боя Алексей Панин — Никита Пресняков:

Полное видео боя Панин — Пресняков:

Отметим, Пресняков является внуком Аллы Пугачевой по материнской линии.

Добавим, что фрик-бои в России набирают популярность. Недавно Никита Джигурда потерпел поражение в кровавом поединке с российским блогером Александром Шпаком. До этого Джигурда отправлял в нокаут депутата Госдумы Виталия Милонова и ведущего Отара Кушанашвили.

Ранее украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что поединок Шпак — Джигурда претендует на звание "бой года".

Теги:
#Бокс #Нокаут #Никита Пресняков #Алексей Панин
При перерегистрации автомобиля дополнительный техосмотр обязателен
Украина
В Украине возвращают техосмотр в 2022 году: что об этом нужно знать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
При перерегистрации автомобиля дополнительный техосмотр обязателен
В Украине возвращают техосмотр в 2022 году: что об этом нужно знать
Дата публикации
Категория
Тело нашли неподалеку от привокзальной площади
Резал и насиловал одновременно: детали убийства под Кривым Рогом всколыхнули сеть
Дата публикации
Категория
Фото со спутников показывали увеличившееся количество техники
Военные Путина все плотнее обступают Украину: опубликована свежая карта
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Никаких переговоров: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
На поиски пропавшего выходили волонтеры и полиция
На Закарпатье найден мертвым пропавший подросток: его тело проплыло 10 км по реке (фото)