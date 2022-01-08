Внук Пугачевой избил Панина в боксерском поединке (видео)
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Скандальный актер попал под град ударов певца.
В России состоялся фрик-бой между актером Алексеем Паниным и неизлечимо больным певцом Никитой Пресняковым.
Соответствующее видео опубликовано на страничке tarmastarmas_official в Instagram.
Поединок от промоушена "Наше дело" проходил по правилам бокса. "Бойцы" были в боксерских перчатках, а Панин — в боксерском шлеме. 30-летний певец доминировал на протяжении всей дуэли, раз за разом отправляя 44-летнего Панина в нокдаун. Во втором раунде страдания актера закончились — после очередного пропущенного удара от музыканта Алексей не поднялся. К слову, Пресняков был тяжелее Панина на 10 кг.
Лучшие моменты боя Алексей Панин — Никита Пресняков:
Полное видео боя Панин — Пресняков:
Отметим, Пресняков является внуком Аллы Пугачевой по материнской линии.
Добавим, что фрик-бои в России набирают популярность. Недавно Никита Джигурда потерпел поражение в кровавом поединке с российским блогером Александром Шпаком. До этого Джигурда отправлял в нокаут депутата Госдумы Виталия Милонова и ведущего Отара Кушанашвили.
Ранее украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что поединок Шпак — Джигурда претендует на звание "бой года".
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