Внук Пугачевой избил Панина в боксерском поединке (видео)

Скандальный актер попал под град ударов певца.

В России состоялся фрик-бой между актером Алексеем Паниным и неизлечимо больным певцом Никитой Пресняковым.

Соответствующее видео опубликовано на страничке tarmastarmas_official в Instagram.

Поединок от промоушена "Наше дело" проходил по правилам бокса. "Бойцы" были в боксерских перчатках, а Панин — в боксерском шлеме. 30-летний певец доминировал на протяжении всей дуэли, раз за разом отправляя 44-летнего Панина в нокдаун. Во втором раунде страдания актера закончились — после очередного пропущенного удара от музыканта Алексей не поднялся. К слову, Пресняков был тяжелее Панина на 10 кг.

Лучшие моменты боя Алексей Панин — Никита Пресняков:

Полное видео боя Панин — Пресняков:

Отметим, Пресняков является внуком Аллы Пугачевой по материнской линии.

Добавим, что фрик-бои в России набирают популярность. Недавно Никита Джигурда потерпел поражение в кровавом поединке с российским блогером Александром Шпаком. До этого Джигурда отправлял в нокаут депутата Госдумы Виталия Милонова и ведущего Отара Кушанашвили.

Ранее украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что поединок Шпак — Джигурда претендует на звание "бой года".