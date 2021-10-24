"Хлопчик — копія тата": Ірина Білик розчулила мережу рідкісним фото молодшого сина

У виконавиці також є старший син Гліб

Українська співачка Ірина Білик, яка в цьому році стала зірковим "мисливцем" у популярному проекті "Маскарад", поділилася новим спільним фото зі своїм 5-річним сином Табрізом.

Пару знімків 51-річна зірка українського шоу-бізнесу опублікувала у себе в Інстаграмі.

Додамо, що в кінці квітня артистка повідомила своїм шанувальникам про розлучення з батьком молодшого сина, чоловіком Асланом Ахмадовим.

Підписники Білик відзначили в коментарях до фото, що її хлопчик росте красенем, і що дуже схожий на свого знаменитого батька.

Нагадаємо, що Ірина Білик виховує двох синів від різних чоловіків. Син Гліб (1999) народився у співачки від цивільного чоловіка, моделі Андрія Оверчука. Молодший син Табріз Аслан огли (2015) народився в шлюбі з відомим російським телеведучим, фотографом і художником Асланом Ахмадовим. Хлопчик з’явився на світ за допомогою сурогатного материнства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно на проекті "Танці з зірками-2021" Ірині Білик висловила слова подяки співачка Євгенія Власова. За словами артистки, Білик підтримала її під час найважчого періоду в її житті.