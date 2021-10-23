Розкрили Інопланетянина і Роніна: ким із зірок виявилися герої шоу "Маскарад-2" (відео)

Зоряні учасники продовжують дивувати своїми талантами

Цієї суботи, 23 жовтня, вийшов шостий випуск другого сезону одного з найпопулярніших талант-шоу на телеканалі "1+1" — "Маскарад". Українські виконавці, коміки та телеведучі продовжують грати в "відгадайку" із зірковими учасниками, які ховаються за костюмами казкових персонажів. Ведучим нового сезону став Тимур Мірошниченко.

Правила — незмінні. У новому випуску буде 5 виступів супергероїв. Три персонажа перейшли з минулого випуску, а два нових приєднаються до них.

Відкрив випуск загадковий принц, якщо минулого разу зіркові мисливці так і не могли розгадати — Лускунчик. Герой виконав пісню Макса Барських — "Подруга-ночь".

На цьому тижні нас познайомили з новим персонажем — містичним і войовничим Роніном. За легендою шоу, Ронін — це вільний воїн, що втратив свого майстра. Тепер він один подорожує по світу і захищає свободу людей. Своїм бойовим мистецтвом герой похвалився під пісню Woodkid — Run Boy Run.

І знову новий герой! На сцену вийшов найзагадковіший персонаж шоу — Пан Коцький. Це фольклорний, народний персонаж. Він знає собі ціну, любить наряди, вишукану їжу і затишне житло. Пан Коцький виконав пісню гурту Бумбокс — "Поліна".

Минулого тижня обидві команди висловили здогадку, що за образом Інопланетянина ховається актор Костянтин Войтенко. Цього разу персонаж вразив танцем під пісню Майкла Джексона — Bad.

Далі на сцену шоу "Маскарад" вийшов Бог повітряної акробатики і морів. Минулої суботи зіркові мисливці накидали багато версій, хто ж ховається під образом Нептуна. Цієї суботи супергерой виконав свій повітряний номер під пісню Ramil’ — "Сияй".

Після виступів усіх п’яти героїв відбувся командний конкурс — "Ліпсінк Батл". За правилами проекту, глядачі голосують в спеціальних додатках на смартфонах за ту команду, яка їм сподобалася найбільше. На цьому тижні "мисливці" Маша Єфросиніна та Ігор Ласточкін зробили пародію на групу The Hardkiss з Юлією Санін. Перемогла команда Ігоря Ласточкіна.

Отже, були розкриті два героя: Ронін, під маскою якого переховувався співак Артем Пивоваров, і Інопланетянин, яким виявився співак Антон Савлепов.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені: Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, Медуза Горгона і Жінка-Кішка, Арлекін і Мавка, Ельф і Пірат, а також Бабайка і Мотанка.