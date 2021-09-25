Шоу "Маскарад-2": хто з учасників показав своє обличчя у другому випуску (фото, відео)

У другому випуску шоу на сцені з’явилося два нових героя.

У суботу, 25 вересня, на телеканалі "1+1" пройшов другий випуск нового сезону самого непередбачуваного проєкту України — "Маскарад", ведучим якого став Тимур Мірошниченко, змінивши Юрія Горбунова.

Дві трійки зіркових "суддів": команда Юрія Ткача, в яку увійшли Маша Єфросиніна та Юлія Саніна, знову зійшлася в "боротьбі" вгадувань з командою Ігоря Ласточкіна, в яку увійшли Ірина Білик і Володимир Дантес.

Як і в попередньому випуску, на сцену шоу вийшли 5 учасників, які вражали суддів і глядачів своїми номерами.

Першим на сцені з’явився новий персонаж — містичний Бабай.

Після пухнастого Бабайка виступив ще один новий персонаж — Арлекін.

Третьою глядачів вражала містична мультиінструменталістка — Мавка.

Передостанньою на сцені зʼявилась фантастична Медуза Горгона.

І завершила всі виступи — неймовірна Єгипетська Жінка-Кішка.

Право першим відкрити того чи іншого персонажа в Ліпсінг-батлі отримала команда Ігоря Ласточкіна.

Тож, першим героєм, якого розсекретили, стала — Медуза Горгона. Під її маскою ховалася співачка Джамала.

Також команда Ласточкіна вирішила дізнатися, хто ховався під маскою Жінки Кішки. Єгипетською красунею виявилася олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

Нагадаємо, що в першому випуску розсекретили Папуга з Ріо і Мишка Тедді — під ними ховалися ведучий Олександр Попов і Михайло Поплавський, відповідно.