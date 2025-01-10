Російський актор-путініст Боярський потрапив до лікарні: що сталося

У якому стані доставили актора поки що невідомо

Російського актора, зірку фільму "Три мушкетери" Михайла Боярського, який підтримує війну проти України, госпіталізували в одну з лікарень Санкт-Петербурга. Інформація щодо стану артиста уточнюється.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, причиною госпіталізації стала ішемічна хвороба серця.

Михайла Боярського госпіталізували до лікарні

У п’ятницю, 10 січня, стало відомо, що російський актор-путініст потрапив до лікарні, напередодні він почував себе погано. У якому стані доставили артиста, наразі невідомо. Знаходиться Боярський у відділенні невідкладної кардіології Маріїнської лікарні.

Зазначимо, що у цій медичній установі у 2024 році він переніс операцію на серці. Процедура пройшла успішно, у стаціонарі він провів лише три дні, а потім його відправили додому. А у 2023 році Боярський переніс інфаркт.

Як змінився Михайло Боярський

У грудні минулого року російському акторові виповнилося 75 років. Михайло Боярський продовжує займатися творчістю і досі бере участь у дубляжі мультфільмів та грає у театрі.

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