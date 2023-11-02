"Тисяча чортів перемогли здоровий глузд": Боярський відзначився безглуздою заявою

Радянський "Д’артаньян" підтримує владу рф

Михайло Боярський, народний артист росії та вболівальник "Зеніту", в якому працює зрадник України Анатолій Тимощук, вважає, що Кубок рф з футболу дивитися цікавіше, ніж Лігу чемпіонів УЄФА.

Відповідний коментар Боярського наводить "СЕ". Актор зазначив, що без "Зеніту" єврокубки дивитись не цікаво.

— Прикро, що "Зеніт" не бере участі в єврокубках?

— Ні, зараз у світі така ситуація, коли потрібно шукати способи отримувати задоволення у себе вдома. Поки Європа не видужає, з нею не дуже цікаво грати. Навіть матчі Кубка росії дивитися приємніше, ніж Лігу чемпіонів.

У мережі лише посміялися зі слів Боярського. Користувачі масово жартували, що актор продався владі.

Нагадаємо, весь російський футбол перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення рф в Україну. УЄФА нещодавно намагався повернути юнацькі збірні росії на міжнародну арену, проте зіткнувся з жорстким опором інших асоціацій, через що рішення було переглянуто. У рф назвали нове рішення УЄФА "ганьбою" та "несправедливістю".