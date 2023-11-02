Советский "Д'артаньян" поддерживает власти рф

Михаил Боярский, народный артист россии и болельщик "Зенита", в котором работает предатель Украины Анатолий Тимощук, считает, что Кубок рф по футболу смотреть интереснее, чем Лигу чемпионов УЕФА.

Соответствующий комментарий Боярского приводит "СЭ". Актер отметил, что без "Зенита" еврокубки смотреть не интересно.

– Обидно, что "Зенит" не участвует в еврокубках?

– Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка россии смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

В сети лишь посмеялись над словами Боярского. Пользователи массово шутили, что актер продался властям.

Напомним, весь российский футбол находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. УЕФА недавно пытался вернуть юношеские сборные рф на международную арену, однако столкнулся с жестким сопротивлением других ассоциаций, из-за чего решение было пересмотрено. В рф назвали новое решение УЕФА "позором" и "несправедливостью".