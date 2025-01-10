Российский актер-путинист Боярский попал в больницу: что произошло

В каком состоянии доставили актера пока неизвестно

Российский актер, звезда фильма "Три мушкетера" Михаил Боярский, который поддерживает войну против Украины, был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Информация о состоянии артиста уточняется.

Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца.

Михаила Боярского госпитализировали в больницу

В пятницу, 10 января, стало известно, что российский актер-путинист попал в больницу, накануне он почувствовал себя плохо. В каком состоянии доставили артиста, пока неизвестно. Находится Боярский в отделении неотложенной кардиологии Мариинской больницы.

Отметим, что в этом медицинском учреждении в 2024 году он перенес операцию на сердце. Процедура прошла успешно, в стационаре он провел всего три дня, а потом его отправили домой. А в 2023 году Боярский перенес инфаркт.

Как изменился Михаил Боярский

В декабре прошлого года российскому актеру исполнилось 75 лет. Михаил Боярский продолжает заниматься творчеством и до сих пор участвует в дубляже мультфильмов и играет в театре.

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