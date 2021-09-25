Шоу "Маскарад-2": кто из участников показал свое лицо во втором выпуске (фото, видео)

Во втором выпуске шоу на сцене появилось два новых героя.

В субботу, 25 сентября, на телеканале "1+1" прошел второй выпуск нового сезона самого непредсказуемого проекта Украины — "Маскарад", ведущим которого стал Тимур Мирошниченко, сменив Юрия Горбунова.

Две тройки звездных "судей": команда Юрия Ткача, в которую вошли Маша Ефросинина и Юлия Санина, снова сошлась в "борьбе" угадываний с командой Игоря Ласточкина, в которою вошли Ирина Билык и Владимир Дантес.

Как и в предыдущем выпуске, на сцену шоу вышли 5 участников, которые поражали судей и зрителей своими номерами.

Первым на сцене появился новый персонаж — мистический Бабай.

После пушистого Бабайки выступил еще один новый персонаж — Арлекин.

Третьей зрителей поражала мистическая мультиинструменталистка Мавка.

Предпоследней на сцене повилась фантастическая Медуза Горгона.

И завершила все выступления — невероятная Египетская Женщина-Кошка.

Право первым открыть того или иного персонажа в Липсинг-батле получила команда — Игоря Ласточкина.

Итого, первым героем, которого рассекретили, стала — Медуза Горгона. Под ее маской скрывалась певица Джамала.

Также команда Ласточкина решила узнать, кто скрывался под маской Женщины Кошки. Египетской красавицей оказалась олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

Напомним, что в первом выпуске рассекретили Папугая из Рио и Мишку Тедди — под ними скрывались ведущий Александр Попов и Михаил Поплавский, соответственно.