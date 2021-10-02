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Шоу "Маскарад-2": хто із зірок переховувався в костюмі Мавки і Арлекіна (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Шоу "Маскарад-2021" Новина оновлена 02 жовтня 2021, 22:06
Шоу "Маскарад-2021"

У третьому випуску шоу на сцені з’явилося два нових героя

У суботу, 2 жовтня, вийшов третій випуск популярного шоу на телеканалі "1+1" — "Маскарад". Ведущим другого сезону став Тимур Мірошниченко, змінивши таким чином ведучого першого сезону Юрія Горбунова.

За звання чемпіона змагаються дві зіркові команди. У першій команді є: українська телеведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і гуморист Юрій Ткач. У другій — співак і телеведучий Володимир Дантес, співачка Ірина Білик і комік Ігор Ласточкін.

У кожному випуску зі своїми номерами виступають 5 зірок. В кінці три героя переходять на наступний етап, а особистості двох розкриваються за вибором зіркових команд.

Першим на сцену "Маскараду" вийшов милий і товариський Бабайка.

Своїм динамічним і ритмічним танцем порадував Арлекін.

Далі нас знайомлять з новим супергероєм, бувалим моряком — брутальним Піратом.

Мавка піднялася під стелю і зіграла партію на барабанах під спів відомого українського гурту GO_A.

Далі своїм фантастичним виступом заворожив Ельф.

Отже, перша команда розкриває Мавку, в костюмі якій опинилася співачка Руслана Лижичко. А в костюмі Арлекіна виявився актор і гуморист Георгій Делієв.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, а також Медуза Горгона і Жінка-Кішка.

Теги:
#Шоу #Маскарад #Руслана Лижичко #Георгій Делієв
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