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Известен состав первой звездной команды второго сезона шоу "Маскарад" (фото)

Известен состав первой звездной команды второго сезона шоу "Маскарад" (фото)
Обновлено 23:02 Чт, 22 Июль 2021 Телеграф Фото: instagram Маскарад

Телеканал "1+1" готовит для зрителей новый сезон шоу "Маскарад", в котором звезды украинского шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения, скрываются за образами фантастических героев и демонстрируют свои скрытые таланты. Напомним, что вместо Юрия Горбунова ведущим второго сезона проекта стал Тимур Мирошниченко.

Организаторы шоу сообщили в Инстаграме, что в этом году за звание чемпиона в первой тройке будут соревноваться телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды. Кто из звезд займет место в команде конкурентов, станет известно в ближайшее время.

"Мне однозначно супер повезло с партнёрами по команде жюри", - написала Ефросинина у себя в Инстаграме.

 
 
 
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Отмечается, что съемки первых эпизодов шоу стартовали в среду, 21 июля, поэтому уже совсем скоро мы сможем насладиться новыми яркими и фееричными выпусками.

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"Вас удивит масштабная и высокотехнологичная сцена. Благодаря панорамному расположению светодиодных экранов, вы сможете максимально погрузиться в действие на сцене", - говорится в тексте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новым участником шоу "Танці з зірками-2021" стал трехкратным чемпионом Украины по стриптизу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маскарад, Маскарад 2021.
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