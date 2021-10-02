Шоу "Маскарад-2": кто из звезд скрывался в костюме Мавки и Арлекина (фото, видео)
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Во третьем выпуске шоу на сцене появилось два новых героя
В субботу, 2 октября, вышел третий выпуск популярного шоу на телеканале "1+1" — "Маскарад". Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко, сменив таким образом ведущего первого сезона Юрия Горбунова.
За звание чемпиона соревнуются две звездные команды. В первой команде есть: украинская телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач. Во второй — певец и телеведущий Владимир Дантес, певица Ирина Билык и комик Игорь Ласточкин.
В каждом выпуске со своими номерами выступают 5 звезд. В конце три героя переходят на следующий этап, а личности двух раскрываются за выбором звездных команд.
Первым на сцену "Маскарада" вышел милый и общительный Бабайка.
Своим динамичным и ритмичным танцем порадовал Арлекин.
Далее нас знакомят с новым супергероем, бывалым моряком — брутальным Пиратом.
Мавка поднялась под потолок и сыграла партию на барабанах под пение известной украинской группы GO_A.
Далее своим фантастическим выступлением заворожил Ельф.
Итак, первая команда раскрывает Мавку, в костюме которой оказалась певица Руслана Лыжичко. А в костюме Арлекина оказался актер и юморист Георгий Делиев.
Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены Попугай из Рио и Мишка Тедди, а также Медуза Горгона и Женщина-Кошка.
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