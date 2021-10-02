Шоу "Маскарад-2": кто из звезд скрывался в костюме Мавки и Арлекина (фото, видео)

Во третьем выпуске шоу на сцене появилось два новых героя

В субботу, 2 октября, вышел третий выпуск популярного шоу на телеканале "1+1" — "Маскарад". Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко, сменив таким образом ведущего первого сезона Юрия Горбунова.

За звание чемпиона соревнуются две звездные команды. В первой команде есть: украинская телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач. Во второй — певец и телеведущий Владимир Дантес, певица Ирина Билык и комик Игорь Ласточкин.

В каждом выпуске со своими номерами выступают 5 звезд. В конце три героя переходят на следующий этап, а личности двух раскрываются за выбором звездных команд.

Первым на сцену "Маскарада" вышел милый и общительный Бабайка.

Своим динамичным и ритмичным танцем порадовал Арлекин.

Далее нас знакомят с новым супергероем, бывалым моряком — брутальным Пиратом.

Мавка поднялась под потолок и сыграла партию на барабанах под пение известной украинской группы GO_A.

Далее своим фантастическим выступлением заворожил Ельф.

Итак, первая команда раскрывает Мавку, в костюме которой оказалась певица Руслана Лыжичко. А в костюме Арлекина оказался актер и юморист Георгий Делиев.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены Попугай из Рио и Мишка Тедди, а также Медуза Горгона и Женщина-Кошка.