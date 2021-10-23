Раскрыли Инопланетянина и Ронина: кем из звезд оказались герои шоу "Маскарад-2" (видео)

Звездные участники продолжают удивлять своими талантами

В эту субботу, 23 октября, вышел шестой выпуск второго сезона одного из самых популярных талант-шоу на телеканале "1+1" — "Маскарад". Украинские исполнители, комики и телеведущие продолжают играть в "угадайку" со звездными участниками, которые скрываются за костюмами сказочных персонажей. Ведущим нового сезона стал Тимур Мирошниченко.

Правила — неизменны. В новом выпуске будет 5 выступлений супергероев. Три персонажа перешли из прошлого выпуска, а два новых присоединятся к ним.

Открыл выпуск загадочный принц, если в прошлый раз звездные охотники так и не могли разгадать — Щелкунчик. Герой исполнил песню Макса Барских – "Подруга-ночь".

На этой неделе нас познакомили с новым персонажем — мистическим и воинственным Ронином. По легенде шоу, Ронин — это свободный воин, потерявший своего мастера. Теперь он один путешествует по миру и защищает свободу людей. Своим боевым искусством герой похвастался под песню Woodkid — Run Boy Run.

И снова новый герой! На сцену вышел самый загадочный персонаж шоу — Пан Коцкий. Это фольклорный, народный персонаж. Он знает себе цену, любит наряды, изысканную пищу и уютное жилье. Пан Коцкий исполнил песню группы Бумбокс — "Поліна".

На прошлой неделе обе команды выразили догадку, что за образом Инопланетянина скрывается актер Константин Войтенко. В этот раз персонаж впечатлил танцем под песню Майкла Джексона – Bad.

Далее на сцену шоу "Маскарад" вышел Бог воздушной акробатики и морей. В минувшую субботу звездные охотники набросали много версий, кто же скрывается под образом Нептуна. В эту субботу супергерой исполнил свой воздушный номер под песню Ramilʼ — "Сияй".

После выступлений всех пяти героев состоялся командный конкурс — "Липсинк Батл". По правилам проекта, зрители голосуют в специальных приложениях на смартфонах за ту команду, которая им понравилась больше всего. На этой неделе "охотники" Маша Ефросинина и Игорь Ласточкин сделали пародию на группу The Hardkiss с Юлией Саниной. Победила команда Игоря Ласточкина.

Итак, были раскрыты два героя: Ронин, под маской которого скрывался певец Артем Пивоваров, и Инопланетянин, которым оказался певец Антон Савлепов.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены: Попугай из Рио и Мишка Тедди, Медуза Горгона и Женщина-Кошка, Арлекин и Мавка, Ельф и Пират, а также Бабайка и Мотанка.