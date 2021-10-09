Шоу "Маскарад" 2 сезон: в четвертому випуску були розкриті Ельф і Пірат (відео)

Зірки знову переодяглися в фантастичні костюми

У суботу, 9 жовтня, вийшов четвертий випуск другого сезону одного з найпопулярніших талант-шоу на телеканалі "1+1" — "Маскарад". Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко, який змінив ведучого першого сезону Юрія Горбунова. Українські зірки продовжують грати в "угадайку" з учасниками, що ховаються за костюмами загадкових персонажів.

Нагадаємо, що в кожному випуску зі своїми номерами виступають п’ять зіркових учасників. Тільки три героя проходять далі в шоу, а особи двох розкриваються по вибору зіркових команд. У першій команді є: українська телеведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і гуморист Юрій Ткач. У другій — співак і телеведучий Володимир Дантес, співачка Ірина Білик і комік Ігор Ласточкін.

У новому ефірі "Маскараду" нас познайомили з новий учасником, таємничим Інопланетянином. На сцені шоу герой виконав свій номер під пісню MONATIK — LOVE IT ритм.

Наступним на сцену вийшов неймовірно талановитий Ельф, який виконав повітряний танець під пісню Billie Eilish, Khalid — lovely.

Минулого тижня зіркові мисливці висловлювали різні думки з приводу того, хто ховається під цим образом — образом могутнього Пірата. На сцені шоу Пірат виконав пісню Nirvana — Smells Like Teen Spirit.

Знову нас знайомлять з новою учасницею шоу "Маскарад", ніжною і автентичної Мотанкою. На сцені проекту нова героїня зіграла на бандурі хіт групи KAZKA — "Плакала".

Останнім учасником став улюбленець публіки Бабайка, який на сцені виконав пісню Артема Пивоварова — "Дежавю".

За право вибрати першого учасника в "Ліпсінк батлі" боролися представники двох команд: Юлія Саніна та Володимир Дантес, які перевтілилися в образ Тіни Кароль з кліпу "Скандал". Перемогу здобула команда Ігоря Ласточкіна.

Отже, були розкриті два героя: Ельф, в образі якого переховувався артист балету Олександр Стоянов, і Пірат, в костюмі якого виявився співак Іво Бобул.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, Медуза Горгона і Жінка-Кішка, а також Арлекін і Мавка.