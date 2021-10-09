Шоу "Маскарад" 2 сезон: в четвертом выпуске были раскрыты Ельф и Пират (видео)

Звезды вновь переоделись в фантастические костюмы

В субботу, 9 октября, вышел четвертый выпуск второго сезона одного из самых популярных талант-шоу на телеканале "1+1" — "Маскарад". Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко, сменив ведущего первого сезона Юрия Горбунова. Украинские звезды продолжают играть в "угадайку" с участниками, что скрываются за костюмами загадочных персонажей.

Напомним, что в каждом выпуске со своими номерами выступают пять звездных участников. Только три героя проходят далее в шоу, а личности двух раскрываются по выбору звездных команд. В первой команде есть: украинская телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач. Во второй — певец и телеведущий Владимир Дантес, певица Ирина Билык и комик Игорь Ласточкин.

В новом эфире "Маскарада" нас познакомили с новый участником, таинственным Инопланетянином. На сцене шоу герой исполнил свой номер под песню MONATIK — LOVE IT ритм.

Следующим на сцену вышел невероятно талантливый Ельф, который исполнил воздушный танец под песню Billie Eilish, Khalid — lovely.

На прошлой неделе звездные охотники высказывали разные мнения по поводу того, кто скрывается под этим образом — образом могущественного Пирата. На сцене шоу Пират исполнил песню Nirvana — Smells Like Teen Spirit.

Вновь нас знакомят с новой участницей шоу "Маскарад", нежной и аутентичной Мотанкой. На сцене проекта новая героиня сыграла на бандуре хит группы KAZKA - "Плакала".

Последним участником стал любимец публики Бабайка, который на сцене исполнил песню Артема Пивоварова – "Дежавю".

За право выбрать первого участника в "Липсинк батле" боролись представители двух команд: Юлия Санина и Владимир Дантес, которые перевоплотились в образ Тины Кароль из клипа "Скандал". Победу одержала команда Игоря Ласточкина.

Итак, были раскрыты два героя: Ельф, в образе которого скрывался артист балета Александр Стоянов, и Пират, в костюме которого оказался певец Иво Бобул.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены Попугай из Рио и Мишка Тедди, Медуза Горгона и Женщина-Кошка, а также Арлекин и Мавка.