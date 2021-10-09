Укр

"Липсинк Батл" в шоу "Маскарад": Санина и Дантес ярко спародировали Тину Кароль (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
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Шоу "Маскарад" - певцы спародировали Тину Кароль Новость обновлена 09 октября 2021, 22:23
Шоу "Маскарад" - певцы спародировали Тину Кароль

Юлия Санина и Владимир Дантес поборолись за право первым раскрыть участника шоу

В субботу вечером, 9 октября, вышел четвертый выпуск второго сезона одного из самых популярных талант-шоу на телеканале "1+1" — "Маскарад". Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко. Украинские звезды продолжают играть в "угадайку" с участниками, что скрываются за костюмами загадочных персонажей.

В рамках традиционного "Липсинк батла" на этот раз команды делали пародию на образ певицы Тина Кароль из ее недавнего клипа "Скандал". Победителя батла будут определять зрители в зале с помощью специального голосования.

В исполнительницу перевоплотились Юлия Санина из команды Юрия Ткача и Владимир Дантес из команды Игоря Ласточкина. Так, в конкурсе победу получила команда Игоря Ласточкина, и именно она получила право первыми назвать свои версии суперзвезд, которые прячутся в таинственных образах.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены Попугай из Рио и Мишка Тедди, Медуза Горгона и Женщина-Кошка, а также Арлекин и Мавка.

Теги:
#Шоу #Маскарад #Владимир Дантес #Юлия Санина
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