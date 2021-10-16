Шоу "Маскарад" 2 сезон: в п’ятому випуску розсекретили учасників в костюмах Бабайки і Мотанки

Команді Юрія Ткача вдалося правильно відгадати одразу двох учасників.

У суботу, 16 жовтня, вийшов п’ятий випуск другого сезону одного з найпопулярніших талант-шоу на телеканалі "1 + 1" — "Маскарад", ведучим якого став Тимур Мірошниченко, змінивши Юрія Горбунова.

Нагадаємо, що в кожному випуску на сцену виходить п’ять зіркових учасників зі своїми номерами. За підсумком ефіру тільки троє з них проходять далі, а двоє знімають свої маски. Хто це буде — вирішують зіркові судді. У другому сезоні це команда Юрія Ткача, в яку увійшли Маша Єфросиніна та Юлія Саніна, і команда Ігоря Ласточкіна, в яку увійшли Ірина Білик і Володимир Дантес.

П’ятий випуск шоу "Маскарад" відкрив таємничий Інопланетянин, який виконав динамічний номер під пісню LITTLE BIG — "SKIBIDI".

Після, на сцені з’явилася сенсація минулого випуску — автентична і загадкова Мотанка. Героїня виконала хіт американської співачки Lady Gaga — "Paparazzi".

Далі на сцені з’явився новий герой — блискучий Лускунчик. Новачок "Маскараду" виконав гучний хіт DOROFEEVA — gorit.

Після нового героя своїм виступом вражав суддів милий і пухнастий Бабайко, який "тримається" на проєкті вже 4 тижні. Бабайко перетворився в учителя і виконав хіт MONATIK "Мріяти не шкідливо".

І п’ятим учасником став ще один новачок — сексуальний і харизматичний Нептун, який вирішив дивувати глядачів повітряною акробатикою під пісню Enrique Iglesias — Ring my bells.

Отже, були розкриті два герої: пухнастий Бабайко, під маскою якого переховувався музикант, соліст гурту ТНМК — Фагот, і загадкову Мотанку, якій опинилася телеведуча Валентина Хамайко.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені: в першому випуску — Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, у другому — Медуза Горгона і Жінка-Кішка, в третьому — Арлекін і Мавка, і в четвертому — Ельф і Пірат.