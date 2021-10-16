Шоу "Маскарад" 2 сезон: в пятом выпуске рассекретили участников в костюмах Бабайки и Мотанки

Команде Юрия Ткача удалось правильно угадать сразу двух участников.

В субботу, 16 октября, вышел пятый выпуск второго сезона одного из самых популярных талант-шоу на телеканале "1+1" — "Маскарад", ведущим которого стал Тимур Мирошниченко, сменив Юрия Горбунова.

Напомним, что в каждом выпуске на сцену выходит пять звездных участников со своими номерами. По итогу эфира только трое из них проходят далее, а двое снимают свои маски. Кто это будет — решают звездные судьи. Во втором сезоне это команда Юрия Ткача, в которую вошли Маша Ефросинина и Юлия Санина, и команда Игоря Ласточкина, в которою вошли Ирина Билык и Владимир Дантес.

Пятый выпуск шоу "Маскарад" открыл таинственный Инопланетянин, который исполнил динамический номер под песню LITTLE BIG — "SKIBIDI".

После, на сцене появилась сенсация прошлого выпуска — аутентичная и загадочная Мотанка. Героиня исполнила хит американской певицы Lady Gaga — "Paparazzi".

Далее на сцене появился новый герой — блестящий Щелкунчик. Новичок "Маскарада" исполнил нашумевший хит DOROFEEVA – gorit.

После нового героя своим выступлением поражал судей милый и пушистый Бабайка, который "держится" на проекте уже 4 недели. Бабайка превратился в учителя и исполнил хит MONATIK "Мріяти не шкідливо".

И пятым участником стал еще один новичок — сексуальный и харизматичный Нептун, который решил удивлять зрителей воздушной акробатикой под песню Enrique Iglesias — Ring my bells

Итак, были раскрыты два героя: пушистого Бабайку, под маской которого скрывался музыкант, солист группы ТНМК — Фагот, и загадочную Мотанку, которой оказалась телеведущая Валентина Хамайко.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены: в первом выпуске - Попугай из Рио и Мишка Тедди, во втором — Медуза Горгона и Женщина-Кошка, в третьем — Арлекин и Мавка, и в четвертом — Ельф и Пират.