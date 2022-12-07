"Что они делают в Украине?": Лайма Вайкуле смело высказалась против рф

Певицу называют "врагом россии №1"

Известная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину в войне против российских захватчиков, снова высказалась против действий армии рф, призвав российских солдат перестать убивать украинцев и вернуться к себе домой.

Свое мнение певица высказала во время интервью с телеведущей телеканала "Дождь". Вайкуле поинтересовалась, что солдаты рф вообще забыли в Украине.

"Они говорят: Наши солдаты гибнут. Спросите, почему. Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть. Уходите. Никто вас не ждет, никто вас не хочет. Они пошли "спасать русских" — и поэтому разбомбили Харьков? Так, как у нас в Латвии было. Какое ваше дело, что мы делаем в Латвии? Какое ваше дело, что они делают в Украине, у себя дома? Какое мое дело, что делает мой сосед?", — высказалась артистка.

Лайма Вайкуле и Украина

Летом стало известно, что Лайма Вайкуле помогает украинским беженцам. На одном из концертов певица вышла на сцену с украинским флагом и заявила, что все жители Латвии против войны в нашей стране. Также певица отказывается посещать с концертами оккупированный россией Крым да и саму россию после 24 февраля. Также Вайкуле ранее призналась, что общается со своими друзьями из Украины.