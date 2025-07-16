Отказалась от своего главного заработка: где сейчас Слава Каминская и где берет деньги на жизнь

Певица скучала по дому и даже выпустила песню об этом, но сейчас чувствует себя комфотно

Когда-то она была половиной известного дуэта "НеАнглелы", а когда коллектив распался и началось полномасштабное вторжение, артистка уехала из Украины. Речь идет о Славе Каминской, которая недавно сделала селфи с "Януковичем" на Канарах. Сегодня певица отмечает свой день рождения.

Ей исполнилось 37 лет. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о Славе Каминской.

Где сейчас Слава Каминская и что известно о ней

После начала полномасштабного вторжения певица переехала в Нидерланды, а потом — на Тенерифе. Каминская рассказывала, что смогла обеспечить детям место жительства за границей, ведь не зря 15 лет работала. Однако артистка признавалась, что из Украины уезжать она не хотела — сделала это только из-за войны.

Каминская даже выпустила трек "Хочу домой". В нем певица рассказывает о том, как скучает по дому.

Однако соцсети Каминская продолжает вести по-русски и в 2023 году даже стала фигуранткой языкового скандала. Певица заявила, что может общаться на языке врага, ведь это не запрещает украинское законодательство. После этого Слава отметила, что будет продолжать говорить по-русски, ведь говорила так с детства.

Общается на языке России певица и сейчас. Она продолжает записывать интервью и подкасты на русском, а также ведет соцсети на этом языке.

В подкасте "Кукуха шоу" три месяца назад Каминская призналась, что на Тенерифе встретила новую любовь. Однако решила не раскрывать его личность.

"Да, встретила любовь. Приехала отдыхать и встретила. Это так здорово, когда о тебе кто-то заботится и может решить твои проблемы, а не когда ты пытаешься заработать все деньги, чтобы обеспечить семью. Поэтому сейчас я горжусь статусом безработная. Кто-то этого стыдится, а я сейчас делаю, а я сейчас – нет, я сейчас.Лучше, чем ездить в автобусах, когда ненормированный график. Рядом со мной сейчас люди, которые должны быть», — призналась артистка.

Каминская с детьми и бывшим мужчиной Фото: instagram.com/babaslavka

Однако теперь о возвращении в Украину певица стала говорить неоднозначно. Каминская призналась, что со временем стала гораздо комфортнее чувствовать себя за границей. Ее дети хорошо владеют испанским.

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