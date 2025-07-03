Более 25 лет на сцене: где сейчас Маруся из "Поймать Кайдаша" Ирина Мак

Актриса снялась в более чем 50 фильмах и сериалах

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ирина Мак, сыгравшая жену Омелька Марусю, — не та актриса, которая получила популярность на фоне громких скандалов. Ее карьера построена исключительно на актерском мастерстве и таланте. Уже 25 лет она олицетворяет образы разных персонажей и радует зрителей.

Сегодня, 3 июля, актриса отмечает свой 55-й день рождения. "Телеграф" по этому случаю решил выяснить, где она сейчас и что о ней известно.

Что известно об Ирине Мак сейчас

О своей личной жизни актриса почти не рассказывает в соцсетях. Однако известно, что она продолжает работу в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Ирина играет роль Анны в спектакле "Отец". К слову, когда началось полномасштабное вторжение, театр временно остановил свою работу, потому что многие актеры уехали за границу, но сейчас он продолжает действовать.

В январе 2023 года актриса рассказывала, что короткометражная комедия "ГКЧП" с ее участием вышла на Takflix. Режиссером фильма стал Аркадий Непиталюк. Ирина также снимается в других фильмах. В частности, в феврале 2023 года вышел сериал "Я — Надежда", который можно посмотреть на Netflix, где она сыграла одну из главных ролей.

Несколько месяцев назад, в марте, Ирина выложила архивное фото, видимо, со съемок "Поймать Кайдаша".

Также Ирина Мак известна по работам в сериалах и фильмах "Царевна", "Возвращение Мухтара", "Владыка Андрей", "Чемпионы по подворотням", "Сказка о деньгах", "Доктор Вера", "Номера", "Бедная Саша", "Носорог". Однако наибольшую популярность ей принесла роль Маруси в "Поймать Кайдаша".

Что касается позиции, то актриса не колеблется — ее возмущало примирение с россиянами после 2014 года. Сначала они исчезли из украинского медиапространства, а затем постепенно стали появляться в даже игравших главные роли. Российские актеры были звездами в Украине, а украинские оставались второстепенными персонажами.

По словам Ирины Мак, условия труда россиян и украинцев были далеко не одинаковыми. Актриса отмечала, что это должно прекратиться, потому что это наша страна и у нас много талантливых актеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Татьяна Шелига в молодости — звезда сериала "Когда мы дома". Актриса скончалась 3 июля 2025 года.