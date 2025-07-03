Понад 25 років на сцені: де зараз Маруся зі "Спіймати Кайдаша" Ірина Мак

Акторка знялася у понад 50 фільмах та серіалах

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Ірина Мак, яка зіграла дружину Омелька Марусю, — не та акторка, яка здобула популярність на фоні гучних скандалів. Її кар'єра побудована виключно на акторській майстерності та таланті. Вже 25 років вона втілює образи різних персонажів і тішить глядачів.

Сьогодні, 3 липня, актриса відзначає свій 55-й день народження. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив з'ясувати, де вона зараз і що про неї відомо.

Що відомо про Ірину Мак зараз

Про своє приватне життя акторка майже не розповідає у соцмережах. Однак відомо, що вона продовжує працювати у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ірина грає роль Анни у виставі "Батько". До слова, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, театр тимчасово зупинив свою роботу, бо багато акторів виїхали за кордон, але зараз він продовжує діяти.

У січні 2023 року акторка розповідала, що короткометражна комедія "ГКЧП" з її участю вийшла на Takflix. Режисером стрічки став Аркадій Непиталюк. Ірина також знімається в інших кінострічках. Зокрема, в лютому 2023 вийшов серіал "Я — Надія", який можна переглянути на Netflix, де вона зіграла одну з головних ролей.

Кілька місяців тому, у березні, Ірина виклала архівне фото, мабуть, зі знімань "Спіймати Кайдаша". На ній — головні герої серіалу.

Також Ірина Мак відома за роботами у серіалах та фільмах "Царівна", "Повернення Мухтара", "Владика Андрей", "Чемпіони з підворіття", "Казка про гроші", "Доктор Віра", "Номери", "Бідна Саша", "Носоріг". Однак найбільшу популярність їй принесла роль Марусі у "Спіймати Кайдаша".

Щодо позиції, то акторка не коливається — її обурювало примирення з росіянами після 2014 року. Спочатку вони зникли з українського медіапростору, а потім поступово стали з'являтися у навіть грали головні ролі. Російські актори були зірками в Україні, а українські — залишалися другорядними персонажами.

За словами Ірини Мак, умови праці росіян та українців були далеко не однаковими. Акторка наголошувала, що це повинно припинитися, бо це наша країна і в нас є багато талановитих акторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Тетяна Шеліга у молодості — зірка серіалу "Коли ми вдома". Акторка померла 3 липня 2025 року.