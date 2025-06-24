Слава Каминская внезапно показала фото с Януковичем на Канарах: как выглядит беглый президент (фото)

Певица поделилась кадром с беглым президентом на Канарах

Украинская певица Слава Каминская, которая когда-то была солисткой группы "НеАнгелы", а во время полномасштабной войны выехала с детьми за границу, поделилась в сети неожиданным фото. На снимке артистка позирует с якобы бывшим президентом украины Виктором Януковичем, который сбежал из страны в 2014 году.

Надо сказать, что это первое появление Януковича за долгое время, если, конечно, фото правдивое, ведь пишут, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Слава Каминская утверждает, что она встретила Виктора Федоровича на Канарах.

Как видно, певица сделала селфи с якобы экс-президентом, на котором он выглядит постаревшим и уставшим. На снимке Янукович позирует в белой рубашке, а Слава в огромных солнцезащитных очках, хотя на улице темно.

Настоящее ли это фото или же фотомонтаж с использованием искусственного интеллекта, понять на самом деле сложно. Возможно это фото не настоящее, а Слава Каминская таким образом решила разыграть фолловеров в Instagram. Ведь вряд ли Янукович смог бы покинуть РФ, где он долгие годы прячется от правосудия, особенно учитывая европейские санкции.

В то же время в комментариях среди кучи хейта успела выделиться блоггер и модель из Одессы Даша Ван, ведь назвала комментатора, который выразил надежду, что Януковича грохнули после этого фото, "кастрюлей". Отметим, что "кастрюля" и "кастрюлеголовые" — высказывания, которым россияне и их приспешники называют украинских патриотов.

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