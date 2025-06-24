С жиром в бедрах и увеличенной грудью: как выглядит запроданка Анна Асти после пластики и "уколов красоты"

Певица заметно трансформировала свою внешность

Анна Асти — певица украинского происхождения, которая во время полномасштабной войны строит карьеру в российском шоу-бизнесе. Артистка за время своей работы на сцене сильно изменила внешность, прибегая к пластическим операциям и "уколам красоты".

В этот день, 24 июня, Анна Асти отмечает день рождения — ей исполнилось 35 лет. "Телеграф" расскажет, как изменилась певица-предательница за время своей карьеры.

Анна Асти и ее новая внешность

Анна Асти — украинская певица родом из Черкасс, которая начинала карьеру в Киеве в 2010 году. Сначала она была частью дуэта Artik & Asti, который выпускал песни на русском языке и был популярным в РФ. Уже к концу 2021 года девушка объявила, что покидает коллектив и начинает сольную карьеру — в российском шоу-бизнесе.

Надо сказать, что Анна быстро нашла свою аудиторию среди российских слушателей. Она выпускала много хитовых песен, которые тут же становились популярными, ее начали приглашать на разные мероприятия в российской тусовке, давать награды и премии.

Параллельно с успехом в сольной карьере Анна Асти начала перекраивать свою внешность. Если посмотреть на ее ранние фото, то она совсем не похожа на себя сейчас. В своих интервью певица признавалась, что с 16 лет мечтала увеличить грудь и сделала это, как только заработала достаточно денег на операцию.

Однако пластика груди — не единственное хирургическое вмешательство. Так, например, Анна сделала перекачку жира — она набрала 6 килограммов веса, чтобы потом жир из одних участков перекачали на ягодицы и бедра. При этом певица утверждает, что не ставила импланты в ягодицы.

Известно также, что Анна Асти подкорректировала и свое лицо с помощью косметологических процедур и так называемых "уколов красоты". Форму носа певица изменила, коля филлеры, также увеличила губы, сделав их более пухлыми. Как видят фанаты, певица также кардинально изменила цвет волос — из брюнетки в длинноволосую блондинкой с прямыми прядями.

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