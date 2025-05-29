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Друг Зеленского и режиссер "Слуги народа", у которого был российский паспорт: где сейчас Алексей Кирющенко

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Алексей Кирющенко – товарищ Владимира Зеленского Новость обновлена 29 мая 2025, 16:44
Алексей Кирющенко – товарищ Владимира Зеленского. Фото Колаж Телеграфу

Звезда также был режиссером российского сериала "Моя прекрасная няня"

Алексей Кирющенко известен благодаря тому, что он был режиссером популярных сериалов "Сваты", "Слуга народа". Однако долгое время он строил карьеру в России и получил гражданство этой страны, но отказался от него еще до начала полномасштабного вторжения.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об Алексее Кирющенко и где он сейчас. По словам режиссера, с РФ его больше ничего не связывает.

Что известно об Алексее Кирющенко

Родом Алексей из Харькова, однако высшее образование он получал в Щукинском театральном училище в Москве. Его дебютной режиссерской работой был вышедший в 2004 году сериал "Моя прекрасная няня". Также он сыграл роль Романа в одной из серий этого ситкома. Алексей был режиссером многих русских сериалов.

Алексей Кирющенко

В Украине Кирющенко стал режиссером русскоговорящего сериала "Сваты", а также снимался в нескольких эпизодах. В картине "Слуга народа" Алексей был не только актером и режиссером, но и продюсером и сценаристом. Роль режиссера звезды сыграл в одном из эпизодов сериала "Папик".

Российское гражданство

В интервью для издания Obozrevatel в январе 2025 года Кирющенко признался, что получил украинский паспорт еще 5 лет назад. Режиссер рассказал, что в Украине он живет еще с 2012 года. Сначала он получил вид на жительство, а затем стал гражданином. По его словам, почти все его родные живут здесь, а сын служит в рядах ГУР офицером.

Дружба с Зеленским

Многие годы Кирющенко дружил с Владимиром Зеленским, а также они работали в одних проектах. В хороших отношениях они остались и сейчас. Однако, по словам режиссера, последний раз они виделись еще до начала полномасштабного вторжения. Однако товарищи поздравляют друг друга с праздниками. Кстати, в Инстаграмм президент подписан на экс-коллегу.

Кирющенко и Зеленский
Кирющенко и Зеленский
Алексей Кирющенко

Где сейчас Алексей Кирющенко

В августе 2023 года он стал совладельцем компании "Эл-Энерго", которая занимается торговлей электроэнергией. По данным расследования Bihus.info, именно после этого компания заключила контракты на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам на сумму более 750 миллионов гривен. Самый большой контракт — с КП "Днепропроводоканал" на 521 миллион гривен.

Алексей Кирющенко

Режиссер продолжает свою деятельность в Украине. В частности, он работал над фильмом "Раша гудбай" от студии "Квартал 95", вышедшем в марте 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез Аркадий Лапухин из "Вечернего квартала". В 2014 году он рассказывал, что устроился в реабилитационный центр в России, в котором помогает людям преодолевать алкогольную зависимость.

Теги:
#Алексей Кирющенко #Слуга народа #Папик