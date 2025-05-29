Друг Зеленського і режисер "Слуги народу", який мав російський паспорт: де зараз Олексій Кирющенко

Зірка також був режисером російського серіалу "Моя прекрасна няня"

Олексій Кирющенко відомий завдяки тому, що він був режисером популярних серіалів "Свати", "Слуга народу", "Папік" тощо. Однак тривалий час він будував кар’єру у Росії і навіть отримав громадянство цієї країни, але відмовився від нього ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олексія Кирющенка і де він зараз. За словами режисера, із РФ його більше нічого не пов’язує.

Що відомо про Олексія Кирющенка

Родом Олексій із Харкова, проте вищу освіту він здобував у Щукінському театральному училищі, що у Москві. Його дебютною режисерською роботою був серіал "Моя прекрасна няня", який вийшов у 2004 році. Також у цій роботі він зіграв роль Романа в одній із серій ситкому. Олексій був режисером багатьох російських серіалів.

В Україні Кирющенко став режисером російськомовного серіалу "Свати", а також знімався у кількох епізодах. У картині "Слуга народу" Олексій не тільки був актором та режисером, але й продюсером та сценаристом. Роль режисера зірка зіграв в одному з епізодів серіалу "Папік".

Російське громадянство

В інтерв’ю для видання Оbozrevatel у січні 2025 року Кирющенко зізнався, що отримав український паспорт ще 5 років тому. Режисер розповів, що в Україні він мешкає ще з 2012 року. Спочатку він отримав посвідку на проживання, а потім став громадянином. за його словами, майже всі його рідні мешкають тут, а син служить в лавах ГУР офіцером.

Дружба з Зеленським

Багато років Кирющенко товаришував із Володимиром Зеленським, а також вони працювали в одних проєктах. У гарних стосунках вони лишилися й зараз. Проте, за словами режисера, востаннє вони бачилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак товариші вітають один одного зі святами. До речі, в Інстаграм президент підписаний на ексколегу.

Де зараз Олексій Кирющенко

У серпні 2023 року він став співвласником компанії "Ел-енерго", яка займається торгівлею електроенергією. За даними розслідування Bihus.info, саме після цього компанія уклала контракти на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам на суму понад 750 мільйонів гривень. Найбільший контракт — з КП "Дніпроводоканал" на 521 мільйон гривень.

Режисер продовжує свою діяльність в Україні. Зокрема, він працював над фільмом "Раша гудбай" від студії "Квартал 95", який вийшов у березні 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник Аркадій Лапухін з "Вечірнього кварталу". У 2014 році він розповідав, що влаштувався у реабілітаційний центр у Росії, в якому допомагає людям долати алкогольну залежність.