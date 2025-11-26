"Амбасадорка хороших руских". Лайма Вайкуле виконала "Щедрик" у рекламі АТБ і розлютила українців (відео)
Латвійська співачка стала обличчям рекламної кампанії українських супермаркетів АТБ
Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка багато років будувала кар’єру в Росії та дружила з багатьма представниками російського шоу-бізнесу, раптово заспівала українською мовою. Артистка, яка з початку війни підтримує Україну та "хороших росіян", виконала український "Щедрик". Однак це викликало скандал у соцмережах.
Що варто знати:
- Лайма Вайкуле знялася у рекламі АТБ, виконавши український "Щедрик"
- Реклама викликала скандал, оскільки Вайкуле вважають "амбасадором хороших руских"
- Захисники співачки вказують, що вона підтримує Україну та пішла з російського ринку
"Телеграф" розповідає, що не так із піснею "Щедрик" у виконанні Лайми Вайкуле і чому українці обурені через це.
Лайма Вайкуле у рекламі АТБ
До новорічно-різдвяних свят мережа супермаркетів АТБ запустила святкову рекламу. Її обличчям стала латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка на відео виконує традиційну різдвяну пісню "Щедрик".
Ролик було знято на пляжі біля моря, в ньому також беруть участь латвійський хор і танцювальний ансамбль, які підспівують Лаймі та влаштовують хореографічну постановку. Вайкуле в цьому ролику з’явилася в пухнастій білій шубці і з незвичайною білою шапкою на голові.
Наприкінці відео, опублікованому на інстаграм-сторінці мережі супермаркетів, висловлюється подяка і Лаймі, і хору, і ансамблю, і народу Латвії. А у підписі до відео нагадують про наближення різдвяних свят.
Реакція українців на рекламу із Вайкуле
Слід сказати, що такий ролик за участю латвійської співачки викликав неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Користувачі почали сперечатися на тему доцільності участі Лайми Вайкуле у привітанні українців із Різдвом. Деякі в коментарях нагадали, що латвійська співачка є "амбасадором хороших руских", продовжує запрошувати їх на свій фестиваль у Юрмалі, дружить із деякими російськими зірками.
- Тобто нас привітали з Різдвом рекламою з Лаймою, яка амбасадор хороших руских?
- Тут є момент, що її фестиваль – це буквально про дружбу народів
- Я точно не пам’ятаю, але позаминулого року, здається, був скандал, і частина наших артистів відмовилася їхати
Також користувачі побачили у цій рекламі спробу притягнути в український інформаційний простір артистів із покоління совка. А саму Лайму називають русифікованою росіянкою.
- Тобто за такого розмаїття світових зірок, які справді підтримують Україну, бюджету, вистачило лише на "між крапель"?
- На кого ця реклама націлена? На любителів совка?
- Українські бізнеси продовжують тягнути в інформаційний простір совковий мотлох. Сором
Не сподобалося українцям і те, що запросили знятися у рекламі зірку не з України. Аргументують це тим, що в нас достатньо і своїх гідних артистів, які б могли знятися в подібному ролику.
Проте є й ті, кому "Щедрик" у виконанні Вайкуле та привітання від АТБ сподобалося. Кажуть, мовляв, немає нічого незаконного у тому, що латвійська співачка знялася у такій рекламі. Адже вона після початку повномасштабної війни припинила діяльність та заробітки в Росії і підтримала Україну з перших днів вторгнення.
- Це, як мінімум, не дуже логічно з погляду маркетингу та з погляду поточного ставлення українського суспільства до всіх, хто має відношення до совка та його естради.
- А чому незалежний бізнес має взагалі підтримувати? Вони купили рекламу в неї, бо захотіли. Зробили це за власні гроші, на основі договору, мабуть
- Ви навіть не уявляєте, скільки лайна можна робити цілком законно. А ще можна, ну, знаєте, не робити цього
