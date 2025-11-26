Рус

"Амбасадорка хороших руских". Лайма Вайкуле виконала "Щедрик" у рекламі АТБ і розлютила українців (відео)

Галина Струс
Новина оновлена 26 листопада 2025, 11:38
Лайма Вайкуле знялася у рекламі АТБ. Фото Телеграф, Getty Images

Латвійська співачка стала обличчям рекламної кампанії українських супермаркетів АТБ

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка багато років будувала кар’єру в Росії та дружила з багатьма представниками російського шоу-бізнесу, раптово заспівала українською мовою. Артистка, яка з початку війни підтримує Україну та "хороших росіян", виконала український "Щедрик". Однак це викликало скандал у соцмережах.

Що варто знати:

  • Лайма Вайкуле знялася у рекламі АТБ, виконавши український "Щедрик"
  • Реклама викликала скандал, оскільки Вайкуле вважають "амбасадором хороших руских"
  • Захисники співачки вказують, що вона підтримує Україну та пішла з російського ринку

"Телеграф" розповідає, що не так із піснею "Щедрик" у виконанні Лайми Вайкуле і чому українці обурені через це.

Лайма Вайкуле у рекламі АТБ

До новорічно-різдвяних свят мережа супермаркетів АТБ запустила святкову рекламу. Її обличчям стала латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка на відео виконує традиційну різдвяну пісню "Щедрик".

Лайма Вайкуле у рекламі АТБ

Ролик було знято на пляжі біля моря, в ньому також беруть участь латвійський хор і танцювальний ансамбль, які підспівують Лаймі та влаштовують хореографічну постановку. Вайкуле в цьому ролику з’явилася в пухнастій білій шубці і з незвичайною білою шапкою на голові.

Лайма Вайкуле, АТБ
Лайма Вайкуле у рекламі АТБ. Фото: скріншот instagram

Наприкінці відео, опублікованому на інстаграм-сторінці мережі супермаркетів, висловлюється подяка і Лаймі, і хору, і ансамблю, і народу Латвії. А у підписі до відео нагадують про наближення різдвяних свят.

Реакція українців на рекламу із Вайкуле

Слід сказати, що такий ролик за участю латвійської співачки викликав неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Користувачі почали сперечатися на тему доцільності участі Лайми Вайкуле у привітанні українців із Різдвом. Деякі в коментарях нагадали, що латвійська співачка є "амбасадором хороших руских", продовжує запрошувати їх на свій фестиваль у Юрмалі, дружить із деякими російськими зірками.

  • Тобто нас привітали з Різдвом рекламою з Лаймою, яка амбасадор хороших руских?
  • Тут є момент, що її фестиваль – це буквально про дружбу народів
  • Я точно не пам’ятаю, але позаминулого року, здається, був скандал, і частина наших артистів відмовилася їхати
Лайма Вайкуле, АТБ

Також користувачі побачили у цій рекламі спробу притягнути в український інформаційний простір артистів із покоління совка. А саму Лайму називають русифікованою росіянкою.

  • Тобто за такого розмаїття світових зірок, які справді підтримують Україну, бюджету, вистачило лише на "між крапель"?
  • На кого ця реклама націлена? На любителів совка?
  • Українські бізнеси продовжують тягнути в інформаційний простір совковий мотлох. Сором
Лайма Вайкуле, АТБ

Не сподобалося українцям і те, що запросили знятися у рекламі зірку не з України. Аргументують це тим, що в нас достатньо і своїх гідних артистів, які б могли знятися в подібному ролику.

Лайма Вайкуле, АТБ

Проте є й ті, кому "Щедрик" у виконанні Вайкуле та привітання від АТБ сподобалося. Кажуть, мовляв, немає нічого незаконного у тому, що латвійська співачка знялася у такій рекламі. Адже вона після початку повномасштабної війни припинила діяльність та заробітки в Росії і підтримала Україну з перших днів вторгнення.

  • Це, як мінімум, не дуже логічно з погляду маркетингу та з погляду поточного ставлення українського суспільства до всіх, хто має відношення до совка та його естради.
  • А чому незалежний бізнес має взагалі підтримувати? Вони купили рекламу в неї, бо захотіли. Зробили це за власні гроші, на основі договору, мабуть
  • Ви навіть не уявляєте, скільки лайна можна робити цілком законно. А ще можна, ну, знаєте, не робити цього
Лайма Вайкуле, АТБ

