"Амбасадорка хороших руских". Лайма Вайкуле виконала "Щедрик" у рекламі АТБ і розлютила українців (відео)

Латвійська співачка стала обличчям рекламної кампанії українських супермаркетів АТБ

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка багато років будувала кар’єру в Росії та дружила з багатьма представниками російського шоу-бізнесу, раптово заспівала українською мовою. Артистка, яка з початку війни підтримує Україну та "хороших росіян", виконала український "Щедрик". Однак це викликало скандал у соцмережах.

Лайма Вайкуле у рекламі АТБ

До новорічно-різдвяних свят мережа супермаркетів АТБ запустила святкову рекламу. Її обличчям стала латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка на відео виконує традиційну різдвяну пісню "Щедрик".

Ролик було знято на пляжі біля моря, в ньому також беруть участь латвійський хор і танцювальний ансамбль, які підспівують Лаймі та влаштовують хореографічну постановку. Вайкуле в цьому ролику з’явилася в пухнастій білій шубці і з незвичайною білою шапкою на голові.

Лайма Вайкуле у рекламі АТБ. Фото: скріншот instagram

Наприкінці відео, опублікованому на інстаграм-сторінці мережі супермаркетів, висловлюється подяка і Лаймі, і хору, і ансамблю, і народу Латвії. А у підписі до відео нагадують про наближення різдвяних свят.

Реакція українців на рекламу із Вайкуле

Слід сказати, що такий ролик за участю латвійської співачки викликав неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Користувачі почали сперечатися на тему доцільності участі Лайми Вайкуле у привітанні українців із Різдвом. Деякі в коментарях нагадали, що латвійська співачка є "амбасадором хороших руских", продовжує запрошувати їх на свій фестиваль у Юрмалі, дружить із деякими російськими зірками.

Тобто нас привітали з Різдвом рекламою з Лаймою, яка амбасадор хороших руских?

Тут є момент, що її фестиваль – це буквально про дружбу народів

Я точно не пам’ятаю, але позаминулого року, здається, був скандал, і частина наших артистів відмовилася їхати

Також користувачі побачили у цій рекламі спробу притягнути в український інформаційний простір артистів із покоління совка. А саму Лайму називають русифікованою росіянкою.

Тобто за такого розмаїття світових зірок, які справді підтримують Україну, бюджету, вистачило лише на "між крапель"?

На кого ця реклама націлена? На любителів совка?

Українські бізнеси продовжують тягнути в інформаційний простір совковий мотлох. Сором

Не сподобалося українцям і те, що запросили знятися у рекламі зірку не з України. Аргументують це тим, що в нас достатньо і своїх гідних артистів, які б могли знятися в подібному ролику.

Проте є й ті, кому "Щедрик" у виконанні Вайкуле та привітання від АТБ сподобалося. Кажуть, мовляв, немає нічого незаконного у тому, що латвійська співачка знялася у такій рекламі. Адже вона після початку повномасштабної війни припинила діяльність та заробітки в Росії і підтримала Україну з перших днів вторгнення.

Це, як мінімум, не дуже логічно з погляду маркетингу та з погляду поточного ставлення українського суспільства до всіх, хто має відношення до совка та його естради.

А чому незалежний бізнес має взагалі підтримувати? Вони купили рекламу в неї, бо захотіли. Зробили це за власні гроші, на основі договору, мабуть

Ви навіть не уявляєте, скільки лайна можна робити цілком законно. А ще можна, ну, знаєте, не робити цього

