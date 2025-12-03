Скандал с Нацотбором и обвинение Поляковой в плагиате: что известно о Солохе и как ее зовут на самом деле
Певица имеет скандальную репутацию
Солоха — известная украинская певица, которую на самом деле зовут Тереза Балашова. Она имеет скандальную репутацию, ведь не раз делала провокативные заявления. В этот день, 3 декабря, артистка отмечает день рождения — ей, вероятно, исполнилось 44 года, однако точную информацию о своем возрасте она скрывает.
Что стоит знать:
- Солоха — это сценический псевдоним певицы Терезы Балашовой, которая скрывает свой настоящий возраст
- Она известна своими скандалами, включая обвинения Оли Поляковой в плагиате сценического образа
- Артистка имеет троих детей, критикует бодипозитив и спровоцировала скандал с Нацотбором
"Телеграф" рассказывает, что известно о певице Солохе и в каких скандалах она замешана.
Солоха — что о ней известно?
О биографии певицы Солохи мало информации. По некоторым данным она родом из Одессы, ее настоящее имя Тереза Балашова и в начале карьеры она выступала под сценическим именем Тереза Франк. Также известно, что в 2006 году артистка победила на фестивале "Весенняя волна", а в 2010 году стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон". Кроме того, она некоторое время работала телеведущей.
До 2015 года певица работала с продюсером Владимиром Бебешко, именно он посоветовал Тересе взять псевдоним Солоха и сменить свой сценический образ. После разрыва отношений с продюсером певица продолжила сольную карьеру под этим именем.
Известно, что у Солохи за спиной скандальный развод с мужем и трое детей — две дочери Ариана и Евлалия-Ева, и сын Аким. К слову, младшего певица родила недавно — в августе 2025 года. Сейчас она в отношениях с мужчиной, которого зовут Максим, которого скрывает от публики.
Солоха и ее скандалы
- Обвинения Поляковой в плагиате
В свое время Солоха обвинила певицу Олю Полякову в том, что она сплагиатила ее сценический образ. В частности, речь шла об элементе с красной повязкой, с которым Оля выступала на на грузинском шоу "Танцы со звездами" в образе Солохи из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
- Спор с продюсером Бебешко
В 2015 году Солоха повздорила со своим продюсером Владимиром Бебешком. Этот конфликт привел к разрыву их рабочих отношений. Артистка обвинила продюсера в "зажимании денег", когда она хотела развивать свой сценический проект.
- Критика бодипозитива
Солоха известна, как противница бодипозитива. Она называла это течение "пропагандой нездорового образа жизни" и "пропагандой лени". За это ее сильно захейтили в соцсетях.
- Скандал с Нацотбором
После того как ее кандидатура с двумя песнями не попала в лонглист Нацотбора, Солоха обвинила судей конкурса в несправедливости и непрозрачности отбора, а также в "кумовстве". Однако и за это получила дозу хейта в соцсетях.
