Скандал с Нацотбором и обвинение Поляковой в плагиате: что известно о Солохе и как ее зовут на самом деле

Певица имеет скандальную репутацию

Солоха — известная украинская певица, которую на самом деле зовут Тереза Балашова. Она имеет скандальную репутацию, ведь не раз делала провокативные заявления. В этот день, 3 декабря, артистка отмечает день рождения — ей, вероятно, исполнилось 44 года, однако точную информацию о своем возрасте она скрывает.

Что стоит знать:

Солоха — это сценический псевдоним певицы Терезы Балашовой, которая скрывает свой настоящий возраст

Она известна своими скандалами, включая обвинения Оли Поляковой в плагиате сценического образа

Артистка имеет троих детей, критикует бодипозитив и спровоцировала скандал с Нацотбором

"Телеграф" рассказывает, что известно о певице Солохе и в каких скандалах она замешана.

Солоха — что о ней известно?

О биографии певицы Солохи мало информации. По некоторым данным она родом из Одессы, ее настоящее имя Тереза Балашова и в начале карьеры она выступала под сценическим именем Тереза Франк. Также известно, что в 2006 году артистка победила на фестивале "Весенняя волна", а в 2010 году стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон". Кроме того, она некоторое время работала телеведущей.

До 2015 года певица работала с продюсером Владимиром Бебешко, именно он посоветовал Тересе взять псевдоним Солоха и сменить свой сценический образ. После разрыва отношений с продюсером певица продолжила сольную карьеру под этим именем.

Известно, что у Солохи за спиной скандальный развод с мужем и трое детей — две дочери Ариана и Евлалия-Ева, и сын Аким. К слову, младшего певица родила недавно — в августе 2025 года. Сейчас она в отношениях с мужчиной, которого зовут Максим, которого скрывает от публики.

Солоха и ее скандалы

Обвинения Поляковой в плагиате

В свое время Солоха обвинила певицу Олю Полякову в том, что она сплагиатила ее сценический образ. В частности, речь шла об элементе с красной повязкой, с которым Оля выступала на на грузинском шоу "Танцы со звездами" в образе Солохи из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Спор с продюсером Бебешко

В 2015 году Солоха повздорила со своим продюсером Владимиром Бебешком. Этот конфликт привел к разрыву их рабочих отношений. Артистка обвинила продюсера в "зажимании денег", когда она хотела развивать свой сценический проект.

Критика бодипозитива

Солоха известна, как противница бодипозитива. Она называла это течение "пропагандой нездорового образа жизни" и "пропагандой лени". За это ее сильно захейтили в соцсетях.

Скандал с Нацотбором

После того как ее кандидатура с двумя песнями не попала в лонглист Нацотбора, Солоха обвинила судей конкурса в несправедливости и непрозрачности отбора, а также в "кумовстве". Однако и за это получила дозу хейта в соцсетях.

