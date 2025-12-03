Скандал із Нацвідбором та звинувачення Полякової у плагіаті: що відомо про Солоху і як її звати насправді
Співачка має скандальну репутацію
Солоха – відома українська співачка, яку насправді звати Тереза Балашова. Вона має скандальну репутацію, адже неодноразово робила провокативні заяви. Цього дня, 3 грудня, артистка відзначає день народження — їй, ймовірно, виповнилося 44 роки, проте точну інформацію про свій вік вона приховує.
Що варто знати:
- Солоха – це сценічний псевдонім співачки Терези Балашової, яка приховує свій справжній вік
- Вона відома своїми скандалами, включаючи звинувачення Олі Полякової у плагіаті сценічного образу
- Артистка має трьох дітей, критикує бодіпозитив і спровокувала скандал із Нацвідбором
"Телеграф" розповідає, що відомо про співачку Солоху і в яких скандалах вона замішана.
Солоха – що про неї відомо?
Про біографію співачки Солохи мало інформації. За деякими даними, вона родом з Одеси, її справжнє ім’я Тереза Балашова і на початку кар’єри вона виступала під сценічним ім’ям Тереза Франк. Також відомо, що у 2006 році артистка перемогла на фестивалі "Весняна хвиля", а у 2010 році стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон". Крім того, вона деякий час працювала телеведучою.
До 2015 року співачка співпрацювала з продюсером Володимиром Бебешком, саме він порадив Тересі взяти псевдонім Солоха та змінити свій сценічний образ. Після розриву стосунків із продюсером співачка продовжила сольну кар’єру під цим ім’ям.
Відомо, що у Солохи за спиною скандальне розлучення з чоловіком і троє дітей — дві доньки Аріана та Євлалія-Єва та син Аким. До речі, молодшого співачка народила нещодавно — у серпні 2025 року. Зараз вона у стосунках із чоловіком, якого звуть Максим, якого приховує від публіки.
Солоха та її скандали
- Звинувачення Полякової у плагіаті
Свого часу Солоха звинуватила співачку Олю Полякову у тому, що вона сплагіатила її сценічний образ. Зокрема, йшлося про елемент із червоною пов’язкою, з яким Оля виступала на грузинському шоу "Танці з зірками" в образі Солохи з "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки".
- Суперечка з продюсером Бебешко
У 2015 році Солоха посварилася зі своїм продюсером Володимиром Бебешком. Цей конфлікт призвів до розриву їхніх робочих відносин. Артистка звинуватила продюсера у "зажимі грошей", коли вона хотіла розвивати свій сценічний проект.
- Критика бодіпозитиву
Солоха відома, як противниця бодіпозитиву. Вона називала цю течію "пропагандою нездорового способу життя" та "пропагандою лінощів". За це її сильно захейтіли у соцмережах.
- Скандал із Нацвідбором
Після того як її кандидатура з двома піснями не потрапила до лонгліста Нацвідбору, Солоха звинуватила суддів конкурсу у несправедливості та непрозорості відбору, а також у "кумівстві". Однак і за це отримала дозу хейту у соцмережах.
