Скандал із Нацвідбором та звинувачення Полякової у плагіаті: що відомо про Солоху і як її звати насправді

Солоха – відома українська співачка, яку насправді звати Тереза Балашова. Вона має скандальну репутацію, адже неодноразово робила провокативні заяви. Цього дня, 3 грудня, артистка відзначає день народження — їй, ймовірно, виповнилося 44 роки, проте точну інформацію про свій вік вона приховує.

Солоха – це сценічний псевдонім співачки Терези Балашової, яка приховує свій справжній вік

Вона відома своїми скандалами, включаючи звинувачення Олі Полякової у плагіаті сценічного образу

Артистка має трьох дітей, критикує бодіпозитив і спровокувала скандал із Нацвідбором

"Телеграф" розповідає, що відомо про співачку Солоху і в яких скандалах вона замішана.

Солоха – що про неї відомо?

Про біографію співачки Солохи мало інформації. За деякими даними, вона родом з Одеси, її справжнє ім’я Тереза Балашова і на початку кар’єри вона виступала під сценічним ім’ям Тереза Франк. Також відомо, що у 2006 році артистка перемогла на фестивалі "Весняна хвиля", а у 2010 році стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон". Крім того, вона деякий час працювала телеведучою.

До 2015 року співачка співпрацювала з продюсером Володимиром Бебешком, саме він порадив Тересі взяти псевдонім Солоха та змінити свій сценічний образ. Після розриву стосунків із продюсером співачка продовжила сольну кар’єру під цим ім’ям.

Відомо, що у Солохи за спиною скандальне розлучення з чоловіком і троє дітей — дві доньки Аріана та Євлалія-Єва та син Аким. До речі, молодшого співачка народила нещодавно — у серпні 2025 року. Зараз вона у стосунках із чоловіком, якого звуть Максим, якого приховує від публіки.

Солоха та її скандали

Звинувачення Полякової у плагіаті

Свого часу Солоха звинуватила співачку Олю Полякову у тому, що вона сплагіатила її сценічний образ. Зокрема, йшлося про елемент із червоною пов’язкою, з яким Оля виступала на грузинському шоу "Танці з зірками" в образі Солохи з "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки".

Суперечка з продюсером Бебешко

У 2015 році Солоха посварилася зі своїм продюсером Володимиром Бебешком. Цей конфлікт призвів до розриву їхніх робочих відносин. Артистка звинуватила продюсера у "зажимі грошей", коли вона хотіла розвивати свій сценічний проект.

Критика бодіпозитиву

Солоха відома, як противниця бодіпозитиву. Вона називала цю течію "пропагандою нездорового способу життя" та "пропагандою лінощів". За це її сильно захейтіли у соцмережах.

Скандал із Нацвідбором

Після того як її кандидатура з двома піснями не потрапила до лонгліста Нацвідбору, Солоха звинуватила суддів конкурсу у несправедливості та непрозорості відбору, а також у "кумівстві". Однак і за це отримала дозу хейту у соцмережах.

