Ображала Полякову і критикувала Нацвідбір 2025 за "кумівство": що відомо про СолоХу, яка подалась на Євробачення

СолоХа назвала минулорічний Нацвідбір несправедливим і формальним

Українська співачка СолоХа — артистка, яка відома завдяки виконанню пісень з поєднанням народних мотивів із сучасним звучанням. Цьогоріч артистка оголосила, що подала заявку на участь у Нацвідборі Євробачення 2026, хоча минулого року потрапила у гучний скандал, пов’язаний із цим конкурсом.

Що варто знати

Українська співачка СолоХа оголосила, що подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026

Минулого року співачка критикувала Нацвідбір, називаючи процес відбору учасників непрозорим

Чим відома СолоХа

Співачка брала участь у "Караоке на Майдані", виступала на "Таврійських Іграх", "Червоній Руті", а також потрапила до добірки Ukrainian Song Project. У 2020 році артистка отримала премію M1 Music Awards у номінації "Прорив року".

Співачка СолоХа

У творчості співачка поєднує фолк та поп. Вона виступає у вишиванках, яскравих корсетах і стрічках. Найвідоміші пісні СолоХи — "Верба", "Зірка інстаграма", "Омана".

СолоХа неодноразово опинялася у центрі уваги через гострі висловлювання й медіаскандали. Зокрема, у 2022 році вона звинувачувала Олю Полякову у плагіаті образу. Річ у тім, що тоді співачка виступала на грузинських "Танцях з зірками" в образі Солохи з мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Оля Полякова на грузинських Танцях з зірками

Артистка СолоХа на своїй сторінці в Instagram розкритикувала танці Полякової і заявила, що їй не вистачає гнучкості та легкості для того, щоб виступати в образі Солохи.

"Який жах! Чому я це побачила? Їй до Солохи більше гнучкості і легкості, як мінімум! Мама покаже тобі, бабусю, чиї чари сильніші. Це вже ти перейшла межу… І кокошник не допоможе!" — написала співачка СолоХа.

СолоХа розкритикувала Полякову

Скандал з Нацвідбором

Минулого року СолоХа подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення, коли посаду музичної продюсерки конкурсу обіймала Тіна Кароль. Співачку не внесли навіть до лонгліста учасників. Артистка тоді зізналася, що не розуміє причин відмови й назвала процес відбору "вкрай дивним".

Співачка СолоХа

Після цього СолоХа почала публічно ставити під сумнів прозорість конкурсу, припускаючи наявність "кумівства" та "улюбленців" серед учасників. У своїх заявах вона прямо натякала, що команда продюсерів нібито може мати "фаворитку в особі Кароль", додаючи: "усе й так видно". З часом її риторика стала ще різкішою — артистка назвала Нацвідбір несправедливим і формальним, заявивши, що не вірить у чесність голосування, оскільки, за її словами, "в Україні корупція пронизує навіть культурну сферу".

Однак це не завадило співачці знову податися на Нацвідбір. СолоХа повідомила, що пісня буде "у її фірмовому стилі — весела та яскрава", і зауважила, що для її участі навіть не треба змінювати правила, бо вона "не відвідувала країну-агресора".

СолоХа подала заявку на Нацвідбір Євробачення 2026

Раніше "Телеграф" розповідав, що Євробачення зібралася підкорювати Оля Полякова. Ми розповіли, як змінився стиль артистки.