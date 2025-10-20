Оскорбила Полякову и критиковала Нацотбор 2025 года за "кумовство": что известно о СолоХе, которая подалась на Евровидение

СолоХа назвала прошлогодний Нацотбор несправедливым и формальным

Украинская певица СолоХа — артистка, известная благодаря исполнению песен с сочетанием народных мотивов с современным звучанием. В этом году артистка объявила, что подала заявку на участие в Нацотборе Евровидения 2026, хотя в прошлом году попала в громкий скандал, связанный с этим конкурсом.

Чем известна СолоХа

Певица участвовала в "Караоке на Майдане", выступала на "Таврийских Играх", "Червоной Руте", а также попала в подборку Ukrainian Song Project. В 2020 году артистка получила премию M1 Music Awards в номинации "Прорыв года".

Певица СолоХа

В творчестве певица совмещает фолк и поп. Она выступает в вышиванках, ярких корсетах и лентах. Самые известные песни СолоХи — "Верба", "Звезда инстаграмма", "Омана".

СолоХа неоднократно оказывалась в центре внимания из-за острых высказываний и медиаскандалов. В частности, в 2022 году она обвиняла Олю Полякову в плагиате оскорбления. Дело в том, что тогда певица выступала на грузинских "Танцах со звездами" в образе Солохи из мюзикла "Вечера на хуторе у Диканьки".

Оля Полякова на грузинских Танцах со звездами

Артистка СолоХа на своей странице в Instagram подвергла критике танцы Поляковой и заявила, что ей не хватает гибкости и легкости для того, чтобы выступать в образе Солохи.

"Какой ужас! Почему я это увидела? Ей к Солохе больше гибкости и легкости, как минимум! Мама покажет тебе, бабушку, чье волшебство сильнее. Это уже ты перешла границу… И кокошник не поможет!" – написала певица СолоХа.

СолоХа раскритиковала Полякову

Скандал с Нацотбором

В прошлом году СолоХа подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение, когда должность музыкального продюсера конкурса занимала Тина Кароль. Певицу не внесли даже в лонглист участников. Артистка тогда призналась, что не понимает причин отказа и назвала процесс отбора "крайне странным".

Певица СолоХа

После этого СолоХа стала публично подвергать сомнению прозрачность конкурса, предполагая наличие "кумовства" и "любимцев" среди участников. В своих заявлениях она прямо намекала, что команда продюсеров якобы может иметь фаворитку в лице Кароль, добавляя: "все и так видно". Со временем ее риторика стала еще резче — артистка назвала Нацотбор несправедливым и формальным, заявив, что не верит в честность голосования, поскольку, по ее словам, "в Украине коррупция пронизывает даже культурную сферу".

Однако это не помешало певице снова отправиться на Нацотбор. СолоХа сообщила, что песня будет "в ее фирменном стиле — веселая и яркая", и отметила, что для ее участия даже не нужно менять правила, потому что она "не посещала страну-агрессора".

СолоХа подала заявку на Нацотбор Евровидения 2026

