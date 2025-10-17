Хайп или COVID здесь ни при чем: почему Данилко постоянно ходит в маске

Шоумен не появляется без маски на публике не в образе Сердючки

Популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, который никогда не был в браке и не имеет детей, постоянно появляется в черной маске на публике, часто оставляя ее на подбородке. Это уже стало частью его образа, но дело не в "хайпе" или в сценическом образе.

В интервью "Телеграфу" еще в феврале 2024 года артист заявил, что не снимет маску, пока Украина не победит. Сначала он не представлял, что война будет продолжаться так долго.

Черная маска и кепка уже давно стали элементами стиля Данилки вне сцены. Артист признавался, что со временем он к ней привык, а когда ему нужно оставаться незамеченным, этот аксессуар даже помогает.

"Она ко мне как-то уже приросла, но при этом не мешает вообще. Мне в ней комфортно. Видимо, меня из-за нее начали больше узнавать. Теперь еще этот пластырь. Увидел свое фото во всем этом – я стал похож на какого-то пирата", — признался шоумен

Также Данилко замечал, что на улице люди его даже лучше узнают благодаря маске. К слову, на Нацотборе на Евровидение 2024 года носил этот аксессуар, чем и запомнился зрителям.

